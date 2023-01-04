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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da “Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu İl Temsilcileri Toplantısı”nda konuşuyor.
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Ekonomi

Türkiye'de ayçiçeği ekim alanları yaklaşık yüzde 15 arttı

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Türkiye'de ayçiçeği ekim alanlarının yüzde 15'e yakın arttığını söyledi.

Gökhan Zobar   | 04.01.2023
Türkiye'de ayçiçeği ekim alanları yaklaşık yüzde 15 arttı

Edirne

Kırbiç, yönetim kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, 2 yıllık Kovid-19 salgınının ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşının dünyada gıda güvenliğinin önemini artırdığını ifade etti.

Stratejik bir ürün olan ayçiçeğiyle ilgili dünya genelinde sıkıntılar yaşandığını anımsatan Kırbiç, bu sürecin ardından Türkiye'de üretimin artırılması için olumlu çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Ayçiçeği ekim alanlarının genişlediğine dikkati çeken Kırbiç, "Tarım teşkilatları, belediyeler ve bizlerin katkılarıyla ayçiçeği ekim alanları ülkemizde yaklaşık yüzde 10-15 artış sağlamıştır. Bu da üretime yansımıştır. Ancak bu üretim miktarı da ülkemizin ihtiyacını karşılamamakta. Şu anda ülkemizdeki ayçiçeği yağı ihtiyacının yüzde 65-70'ini kadar karşılayabiliyoruz. Bu yüzden ayçiçeği üretimini artırarak ülke ihtiyacının karşılanması hatta dışarıya ihraç edilmesi dahi mümkündür." dedi.

Kırbiç, ayçiçeğinin her türlü iklim şartlarına uygun bir bitki olduğunu, planlı bir üretim ve çiftçilerin desteklenmesiyle ayçiçeği üretim miktarının artabileceğine işaret etti.

"Bu yıl 311 bin ton ürüne 4 milyar lira ödedik"

Kırbiç, Trakya Birlik'in Türkiye için önemli bir kuruluş olduğunu ifade etti.

Trakya Birlik olarak ayçiçeğinde çiftçileri memnun eden bir fiyat açıkladıklarını belirten Kırbiç, şunları kaydetti:

"Geçen dönem bir önceki yıla göre 32 bin ton fazla ürün mübayaa ederek 311 bin ton civarında ürün mübayaası gerçekleştirdik. Geçen yıl 278 bin ton ürüne yaklaşık 1 milyar 600 milyon lira ödemiştik, bu yıl 311 bin ton ürüne 4 milyar lira ödedik. Bu çok ciddi bir rakam. Trakya Birlik'in sermayesinin üzerinde bir rakam. Kamu bankaları ve özel bankalardan kredi kullanarak çiftçilerin ödemesi yapıldı."

Kırbiç, birliğin Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında 190. sırada yer aldığını, ayçiçeğinin yanı sıra diğer tarım ürünlerinin alımı ve işlenmesinde önemli bir kurum olduğuna dikkati çekti.

Trakya Birlik'in tohum üretimi anlamında da önemli çalışmalar yaptığını anlatan Kırbiç, "İnşallah önümüzdeki yıllarda Trakya Birlik verimli, yağ oranı yüksek ayçiçeği tohumları üretecektir." diye konuştu.

Kırbiç, bir gazetecinin son dönemlerdeki kuraklıkla ilgili sorusuna "Bu iklim değişiklikleri tarımsal üretim anlamında da ciddi sıkıntılar yaratmakta. Kuraklıkla ilgili özellikle sulama faaliyetlerinin önemi daha da arttı. Özellikle boşa akıp giden nehirlerde birtakım çalışmalar yürütülmekte. Bunların arttırılması bir nebze kuraklığı ortadan kaldıracaktır." cevabını verdi.

Kırbiç, 11 Ocak'taki seçimli olağan genel kurulda yönetim kurulu olarak yeniden aday olacaklarını sözlerine ekledi.


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