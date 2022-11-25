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Ekonomi

Türkiye, yeniden kurulan tedarik zincirinde Avrupalı şirketler için üçüncü en popüler ülke

Türkiye, Avrupalı şirketler için Kovid-19 sonrası “ürün tedarik etme" lokasyonu olarak üçüncü en popüler ülke oldu.

Bahattin Gönültaş   | 25.11.2022
Türkiye, yeniden kurulan tedarik zincirinde Avrupalı şirketler için üçüncü en popüler ülke

Berlin

Reuters Events ve dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk tarafından “Pandemi sonrası tedarik zincirinde değişim ve üretiminin yakına getirilmesi” konulu ortak araştırmasına göre, Türkiye, Avrupalı şirketler için Polonya ve Almanya'nın ardından "ürün tedarik etme ve tedarik zincirinin yabancı ülkede bulunan bir parçasını ya da tamamını ülkeye geri getirmede" en popüler üçüncü lokasyonu oldu.

Söz konusu alanda Polonya, yüzde 23,3 ile Avrupa şirketler arasında birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 19,4 ile Almanya takip etti.

Türkiye yüzde 12,4 ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’yi yüzde 10,9 ile İngiltere, yüzde 10,1 ile ABD ve Vietnam ve yüzde 8,5 Fransa ve Romanya, yüzde 7,8 ile Çekya ve Hindistan takip etti.

Dünya genelinde ise Türkiye, uluslararası şirketler için ürün tedarik etme ve tedarik zincirinin yabancı ülkede bulunan bir parçasını ya da tamamını ülkeye geri getirmede Vietnam, Hindistan, Almanya, Polonya, ABD, Çin ve Meksika’nın ardından sekizinci sırada yer aldı.

Anket çalışmasında, Türkiye’nin konumu ve rekabetçi işgücünün ülkeyi tekstil, kimya ve otomotiv de dahil olmak üzere bir dizi sektörde Avrupalı şirketler için son derece çekici getirdiği belirtildi.

Çalışmada, şirketlerin riskleri düşürmek için hız ve esnekliğe Kovid-19 öncesi döneme göre daha fazla ağırlık verdiği belirtilerek, şirketler için tedarik zincirinde maliyet düşürmenin daha düşük bir öncelik olduğu belirtildi.

Türkiye, uluslararası şirketler arasında “yakından tedarik” konusunda yüzde 9 ile en çekici ülkeler içinde yer aldı.

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