Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Talim Ankara’da “2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Türkiye ve Suriye tarımsal destek için yol haritası hazırladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suriye'de tarımsal üretimin yeniden canlandırılması için somut adımlar atıldığını belirterek, "Özellikle gıda arz güvenliğinin sağlanması için bitkisel ve hayvansal üretime dönük faaliyetler yürütüldü." dedi.

Mehmet Burak Karacaoğlu, Ahmet Karaahmet  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Türkiye ve Suriye tarımsal destek için yol haritası hazırladı Fotoğraf: Izz Aldien Alqasem/AA

Şam

Başkent Şam'da resmi temaslarda bulunan Yumaklı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, iç savaşın başladığı günden bu yana Suriye halkının çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, tarımsal üretimin yeniden canlandırılması için somut adımlar atıldığını belirtti.

Türkiye’nin savaşın ilk yıllarından itibaren hem Afrin’de hem de diğer bölgelerde yerel halka destek sağladığını vurgulayan Yumaklı, "Özellikle gıda arz güvenliğinin sağlanması için bitkisel ve hayvansal üretime dönük önemli faaliyetler yürütüldü. Artık 13 yılın sonunda, harap olmuş altyapının getirdiği sorunlarla birlikte ileriye dönük çok ciddi faaliyetlerde bulunmamız gerekiyor. Bu sebeple buradayız." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

Yumaklı, nisan ayında Suriye Tarım Bakanı’nın Türkiye’yi ziyaret ettiğini, tarım alanındaki gelişmeler için iki ülke arasında ortak bir komite kurulduğunu ve bu komitenin yoğun çalışmalar sonucunda takvimlendirilmiş bir yol haritası hazırlandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli altını çizdiği "kazan kazan prensibine" atıfta bulunan Yumaklı, "İnşallah burada yapılanlar hem Suriye halkı için son derece önemli olacak hem de kardeşlik ve komşuluk hukukundan kaynaklı alışverişimizi birlikte gerçekleştirmiş olacağız." şeklinde konuştu.

Yumaklı, Suriye'deki somut projelere ilişkin de bilgi vererek, Suriye’de 50 bin metrekarelik alanda 20 bloktan oluşacak bir sera kurulacağını söyledi.

Suriye'deki şap hastalığına karşı adım atılacak

Çiftçi kayıt sistemi ve tarımsal envanter sistemine yönelik desteklerin devam edeceğini dile getiren Yumaklı, "Suriye’de görülen şap hastalığına karşı da adım atacağız. Özellikle sınır illerinden başlamak üzere aşılama yapılabilmesi için belli dozlarda şap aşısı gönderdik. Türkiye, bundan sonraki süreçte de Suriye’de tarımsal üretimin ayağa kaldırılmasına destek verecek. Aynı zamanda iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için önemli bir potansiyel harekete geçirilecek." ifadelerini kullandı.

