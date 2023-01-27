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Ekonomi

Türkiye Uzay Ajansı 10 uzay teknolojileri uzman yardımcısı alacak

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı, 10 uzay teknolojileri uzman yardımcısı istihdam edecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 27.01.2023
Türkiye Uzay Ajansı 10 uzay teknolojileri uzman yardımcısı alacak

Ankara

Başkanlığın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, genel idare hizmetleri sınıfından 9'uncu derece kadrolara atanmak ve uzay teknolojileri uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, giriş sınavıyla uzay teknolojileri uzman yardımcısı alınacak.

Buna göre, mekatronik, bilgisayar, kimya, fizik, elektronik, harita ve malzeme mühendislikleri alanlarında birer, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanında bir, havacılık ve uzay mühendisliği bölümünde iki olmak üzere toplam 10 uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Giriş sınavı tek aşamalı ve sözlü olarak 6-10 Mart'ta Ankara'da yapılacak.

Başvurular 6 Şubat'a kadar e-Devlet üzerinden "Türkiye Uzay Ajansı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda kabul edilecek.

2022 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) istenilen puan türünden en yüksekten başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısının en fazla 4 katı kadar aday içine giren ve oluşturulacak Sınav Kurulu tarafından yapılacak ön değerlendirme sonucunda başvurusu kabul edilen adaylar giriş sınavına alınacak.

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