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Ekonomi

Türkiye-Somali enerji işbirliğinde yeni dönem: Sıradaki adım madencilik

Türkiye ve Somali arasında enerji alanındaki işbirliği, "Türkiye ve Somali arasında hidrokarbon arama ve üretim anlaşması" ile yeni bir boyut kazanırken, Somali, madencilik sektörünü ikili ilişkilerde bir sonraki aşama olarak değerlendiriyor.

Hümeyra Ayaz  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Türkiye-Somali enerji işbirliğinde yeni dönem: Sıradaki adım madencilik Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan/AA

Ankara

Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, bugün Türkiye ve Somali arasında kara sahalarını kapsayan anlaşmanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda imzalanmasının ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

İki ülke arasında gelişen işbirliğinin yalnızca petrol ve doğal gazla sınırlı kalmayacağını belirten Mohamed, "Madencilik alanında da Türk yatırımcılarla ortaklıklar kurmak istiyoruz. Gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından Türk madencilik şirketlerini Somali’ye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Somali'deki enerji faaliyetleri genişliyor

Mohamed, Türkiye'nin halihazırda Somali açıklarında yürüttüğü enerji faaliyetlerinin, imzalanan yeni anlaşmayla kara alanlarına da taşınacağını belirterek, bu gelişmenin iki ülke arasındaki stratejik enerji ortaklığını daha da derinleştireceğini söyledi.

Anlaşma kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Somali'de yaklaşık 16 bin kilometrekarelik üç kara bloğunda petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına önümüzdeki aylarda başlayacak.

Bakan Mohamed, kara arama faaliyetlerinin başlamasının yanı sıra deniz alanlarındaki sismik araştırmalarda da önemli ilerleme kaydedildiğini dile getirerek, Türk sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Ekim 2024'ten bu yana yürüttüğü çalışmaların yaklaşık yüzde 78'inin tamamlandığını bildirdi.

Yeni anlaşmanın iki ülke arasındaki mevcut ilişkileri daha da pekiştireceğini ifade eden Mohamed, "Bu anlaşma, Somali'nin sahip olduğu doğal kaynaklardan daha etkin biçimde yararlanmasının önünü açacak ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Mohamed​​​​​​​, kısa vadede en büyük hedeflerinin petrol keşfi olduğunu vurgulayarak, "Somali tarihinde ilk kez petrol ve doğal gaz keşfi yapılması hedefleniyor. Ülkemizin bu kaynaklara ulaşmasıyla birlikte ekonomik ve sosyal yapımız köklü biçimde değişecektir." ifadelerini kullandı.

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