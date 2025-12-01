Dolar
Ekonomi

Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi oldu

Türkiye, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ekonomisi en hızlı büyüyen 4'üncü ülke olarak kayıtlara geçti.

Mertkan Oruç  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi oldu

Ankara

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Türkiye, uyguladığı ekonomik program ve sergilediği performansla büyümesini sürdürüyor.

Türkiye, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,7 büyüdü.

Arka arkaya 21 çeyrektir büyüme kaydeden Türkiye, bu değerle, verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında da söz konusu dönemde en yüksek büyüme gösteren 4'üncü ülke oldu.

Yüzde 10,5 büyüyen İrlanda ve yüzde 3,9 büyüyen Danimarka, OECD ülkeleri arasında ilk iki sırada yer aldı.

Polonya, bugün açıklanan nihai verilere göre üçüncü çeyrekte yüzde 3,8 büyüyerek 3'üncü sırada dikkati çekti. Sıralamada 4'üncülüğü alan Türkiye'yi, yüzde 3,6'lık büyüme oranıyla Kolombiya takip etti.

Gayrisafi yurt içi hasıla verileri açıklanan OECD ülkelerinden Meksika, Finlandiya ve Japonya'nın ekonomisi ise üçüncü çeyrekte küçüldü.

Ekonomisi en fazla küçülen ülke, yüzde 1,8 ile Japonya oldu. Bu ülkeyi yüzde 0,6 daralmayla Finlandiya ve yüzde 0,1 ile Meksika takip etti.

Türkiye, G20'de 5'inci sırada

Türkiye, büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de yüzde 3,7 ile 5'inci sırada yer aldı.

G20 ülkeleri arasında üçüncü çeyrekte yıllık bazda ekonomisi en hızlı büyüyen ülke yüzde 8,2 ile Hindistan oldu.

Bu ülkeyi yüzde 5,04 ile Endonezya, yüzde 5 ile Suudi Arabistan ve yüzde 4,8 ile Çin izledi.

Öncü ve gerçekleşen verileri açıklanan OECD ve G-20 ülkelerinin üçüncü çeyrek büyüme oranları (yüzde) şöyle:

OECD ÜlkeleriBüyüme OranıOECD ÜlkeleriBüyüme OranıG-20 ÜlkeleriBüyüme Oranı
İrlanda10,5Slovenya1,7Hindistan8,2
Danimarka3,9Hollanda1,6Endonezya5,04
Polonya3,8Şili1,6Suudi Arabistan5
Türkiye3,7Birleşik Krallık1,3Çin4,8
Kolombiya3,6İzlanda1,2Türkiye3,7
İsrail3,5Belçika1Kanada2,6
Çekya2,8Fransa0,9Güney Kore1,7
İspanya2,8Slovakya0,9Birleşik Krallık1,3
İsveç2,6Avusturya0,6Fransa0,9
Kanada2,6İtalya0,6İtalya0,6
Letonya2,5Macaristan0,6Rusya0,6
Portekiz2,4Almanya0,3Almanya0,3
Norveç2,1Meksika-0,1Meksika-0,1
Litvanya2Finlandiya-0,6Japonya-1,8
Güney Kore1,7Japonya-1,8
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyüdü

