Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara’da “Mobil Dijital Röntgen Cihazı Teslimat Töreni”nde konuşuyor.
Ekonomi

Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması 2. Dönem Toplantısı yapıldı

Ticaret Bakanı Bolat, "İki ülke arasında yatırımların karşılıklı güçlendirilmesi, teknik konularda işbirliğinin derinleştirilmesi ve iş çevrelerimizin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik adımları kapsamlı şekilde ele aldık." ifadesini kullandı.

Seda Tolmaç  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması 2. Dönem Toplantısı yapıldı

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması 2. Dönem Toplantısı'nda, yatırımların karşılıklı güçlendirilmesi, teknik konularda işbirliğinin derinleştirilmesi ve iş çevrelerinin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik somut adımların kapsamlı şekilde ele alındığını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından, Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan toplantıyı, Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hassan el-Hatip ile birlikte başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Burada karşılıklı ticaret hacminin artırılmasına ilişkin konuların değerlendirildiğine işaret eden Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Toplantımızda, iki ülke arasında yatırımların karşılıklı güçlendirilmesi, teknik konularda işbirliğinin derinleştirilmesi ve iş çevrelerimizin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik somut adımları kapsamlı şekilde ele aldık. Türkiye ve Mısır olarak, liderlerimizin ortaya koyduğu 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha güçlü bir şekilde teyit ettik. Bu hedef doğrultusunda ilgili kurumlarımızla yakın çalışma ve düzenli istişare mekanizmalarını kararlılıkla sürdüreceğiz."

Bolat, toplantı kapsamında imzalanan tutanakların da iki ülke arasındaki dostluğun ve işbirliğinin daha da güçlenmesine vesile olmasını dilediğini kaydetti.

