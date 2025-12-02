Dolar
Ekonomi

Bakan Bolat'ın Mısır ziyaretinde D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması için adım atıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır ziyareti kapsamında D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanması, anlaşmanın kapsamının genişletilmesi ve müzakerelerin başlatılması hususlarında önemli ve somut adımlar attıklarını bildirdi.

Seda Tolmaç  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Bakan Bolat'ın Mısır ziyaretinde D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması için adım atıldı

Ankara

Bolat, NSosyal hesabından, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen D-8 Ticaret Bakanları Konseyinin 4'üncü Toplantısı'na katıldıkları bilgisini verdi.

D-8'in, 15 Haziran 1997'de eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın önerisiyle İstanbul'da kurulduğunu anımsatan Bolat, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı D-8 Liderler Zirve Toplantısı'nda Azerbaycan'ın teşkilata üye olduğuna dikkati çekti.

Bolat, D-8 Grubu'nun toplam 1 milyar 245 milyonla dünya nüfusunun yüzde 15'ini temsil ettiğini, 5,1 trilyon dolar milli geliri, ortalama 4 bin 115 dolar kişi başı milli geliri, 1,1 trilyon dolar ihracatı, 1,2 trilyon dolar ithalatı ve yüzde 7'lik teşkilat içi ticaret oranı olduğunu aktardı.

Söz konusu toplantıda ele alınan konulara değinen Bolat, şunları kaydetti:

"Toplantımızda, D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanması, anlaşmanın kapsamının genişletilmesi ve müzakerelerin başlatılması hususlarında önemli ve somut adımlar attık. Ayrıca, anlaşmanın genişletilmesi sürecine ilişkin yapılacak ilk müzakere toplantısına Türkiye olarak ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. D-8 bünyesinde daha adil, daha kuşatıcı ve daha tesirli bir ticaret düzeninin tesisine katkı sunma kararlılığımızı beyan ettik. İslam dünyasının mühim bir çekim merkezi olan ve enerji hariç İslam dünyası ihracatının yüzde 63'ünü deruhte eden D-8, Azerbaycan'ın iştirakiyle daha güçlü bir hüviyete kavuşmuştur. Kardeş D-8 ülkeleri ile ticari işbirliğini daha ileri taşımak için yürüdüğümüz bu yolda Rabb'im önümüzü açık, gönüllerimizi bir, hedeflerimizi yüksek, adımlarımızı sağlam eylesin."

