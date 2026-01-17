Sudan, Trump'ın Nil Nehri konusundaki arabuluculuk teklifini memnuniyetle karşıladı
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ABD Başkanı Trump'ın Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı ile ilgili anlaşmazlıkların çözümü konusundaki arabuluculuk teklifini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Port Sudan
Burhan, Trump'ın Hedasi Barajı konusuna yönelik Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye gönderdiği mektuba ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.
"Sudan hükümeti, Nil suları konusunda Başkan Trump'ın girişimini ve arabuluculuğunu memnuniyetle karşılamakta ve desteklemektedir." ifadesini kullanan Burhan, bu çabaların tüm tarafların haklarını koruyan sürdürülebilir ve tatmin edici çözümler üreterek bölgesel güvenlik ve istikrarın kalıcı hale gelmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.
Trump, dün Mısır ile Etiyopya arasında uzun süredir çözülemeyen Hedasi Barajı anlaşmazlığının, Nil sularının adil paylaşımı temelinde kalıcı biçimde çözülmesi amacıyla ABD'nin arabuluculuğunu yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Trump'ın Hedasi Barajı meselesindeki çabalarını desteklediğini belirtti
Mısır Cumhurbaşkanlığından, ABD Başkanı Trump'ın, Hedasi Barajı konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu Mısır'a iletmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada Sisi, Trump'ın mesajı ile bölgesel ve uluslararası düzeyde barış ve istikrarın temellerinin güçlendirilmesi için sarf ettiği takdire şayan çabalardan övgüyle söz etti.
Trump'ın, Nil Nehri meselesinin Mısır açısından taşıdığı hayati öneme gösterdiği ilgiyi takdir ettiğini belirten Sisi, ülkesinin hiçbir tarafa zarar vermeden ortak çıkarların sağlanması hedefiyle Nil Havzası ülkeleriyle ciddi ve yapıcı işbirliğine önem vermesine dikkati çekti.
Sisi, Trump'a bir mesaj göndererek takdir ve teşekkürlerini ilettiğini bildirdi.
Kahire'nin durumu ve su güvenliğiyle ilgili hassasiyetlerini belirttiği mesajda Sisi, "Ülkesinin, Trump'ın çabalarını desteklediğini ve önümüzdeki dönemde kendisiyle yakın işbirliği içinde çalışmayı temenni ettiğini" belirttiğini kaydetti.
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye gönderdiği mektubu paylaşmıştı.
Trump, "Nil Nehri'nin suyunun paylaşımı sorununu temelden ve sonsuza kadar çözmek için Mısır ve Etiyopya arasında ABD'nin arabuluculuğunu yeniden başlatmaya hazırım." ifadesini kullanmıştı.
Sudan, Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı
Etiyopya, Mısır ve Sudan, uzun yıllardan beri Hedasi (Rönesans) Barajı konusunda karşı karşıya geliyor.
Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başlamıştı.
Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.
Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajı doldurmakta ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülkelere düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.
Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlanmıştı.