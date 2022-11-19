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Ekonomi

Türkiye limanlarına 10 ayda 907 kruvaziyer gemisi yanaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılın 10 aylık döneminde limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısının 907’ye ulaştığını ve toplam 918 bin 484 kruvaziyer yolcusunun ağırlandığını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 19.11.2022
Türkiye limanlarına 10 ayda 907 kruvaziyer gemisi yanaştı

Ankara

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, bu yılın ocak-ekim dönemine ilişkin kruvaziyer gemi istatistiklerini paylaştı.

Kruvaziyer turizminde hareketliliğin devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, gelen turist sayısında da ciddi artışlar yaşandığını kaydetti.

Karaismailoğlu, geçen yılın 10 aylık döneminde 53 kruvaziyer gemisiyle 35 bin 121 yolcunun Türkiye'ye geldiğini anımsatarak, bu yılın aynı döneminde kruvaziyer gemi sayının 17 kattan fazla artışla 907'ye yükseldiği bilgisini verdi.

Bakan Karaismailoğlu, kruvaziyer yolcu sayısının da aynı dönemde 26 kat artarak 918 bin 484'e ulaştığını aktardı.

Kuşadası ilk sırada

Sadece ekim ayında geçen yılın toplamından daha fazla kruvaziyer gemisinin Türkiye limanlarına yanaştığına dikkati çeken Karaismailoğlu, söz konusu ayda 155 kruvaziyer gemi ile 206 bin 484 yolcunun ağırladığını, ayrıca ekimde bu yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını bildirdi.

Karaismailoğlu, yılın 10 ayında 350 gemi ve 456 bin 335 yolcu ile en fazla kruvaziyer gemiye ev sahipliği yapan limanın Kuşadası olduğuna işaret ederek, yılın limanı seçilen Galataport'a aynı dönemde 132 gemi yanaştığını ve 225 bin 907 kruvaziyer yolcusu ağırlandığını ifade etti.

Bodrum Limanı'nın 85 gemi ve 86 bin 455 kruvaziyer yolcu ile üçüncü sırada yer aldığını belirten Karaismailoğlu, Sinop, Amasra ve Trabzon'un da kruvaziyer turizminde dikkati çektiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, 10 aylık dönemde Sinop'a 10 kruvaziyer gemisi ile toplam 7 bin 906 yolcunun geldiğini, Amasra Limanı'na 3 gemi yanaşırken 4 bin 729 yolcunun ağırlandığını, Trabzon'a da 3 gemi ile 4 bin 570 kruvaziyer turistin geldiği bildirdi.

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