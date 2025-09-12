Dolar
Ekonomi

"Türkiye Innovation Week 2025"e futbolun efsanevi hakemi Collina geliyor

Bu yıl 12'nci kez düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW) kapsamında “Tomorrow: Now” “Gelecek: Şimdi” temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, efsanevi hakem Collina ve Tech Nation’ın kurucusu Grech konuşmacı olarak yer alacak.

Mücahit Enes Sevinç  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
"Türkiye Innovation Week 2025"e futbolun efsanevi hakemi Collina geliyor

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en büyük inovasyon buluşması olarak nitelendirilen TIW, 9-11 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi’nde Ticaret Bakanlığının desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) ev sahipliğinde düzenleniyor.

TİM'den yapılan açıklamaya göre 12'nci kez düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025'te (TIW), teknoloji ve inovasyonun en kritik unsurlarından biri olan yapay zeka ana tema olarak belirlenirken gerçekleştirilecek etkinliklerdeki konuşmacılar belli oldu.

Etkinliğe, efsane hakem Collina ve Tech Nation kurucusu Grech geliyor

Futbolun yaşayan efsanesi ve büyük maçların vazgeçilmez hakemi olan, halihazırda FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Türkiye Innovation Week’te konuşmacılar arasında yer alacak.

Etkinliğin bir diğer dünyaca ünlü konuşmacısı Tech Nation’ın kurucusu Gerard Grech olacak. Halen Cambridge Üniversitesinin yeni stratejik girişimi olan ve derin teknolojiye dayalı yeni şirketlerin kurulması ile ölçeklenmesini hızlandırmayı amaçlayan Founders Programı’nın Genel Müdürü görevini yürüten Grech, 2024'te teknoloji sektörüne katkılarından dolayı Kral tarafından CBE (Commander of the Order of the British Empire) ünvanıyla onurlandırıldı.

Uzun yıllardır Birleşik Krallık hükümetine teknoloji ve dijital politikalar konusunda danışmanlık yapan Grech, aynı zamanda Dijital Ekonomi Konseyi ve Dünya Ekonomik Forumu Dijital Kurulu üyesi olarak da görev yapıyor.

Grech, Birleşik Krallık’taki unicorn sayısının katlanarak artmasını sağlayan ve İngiltere’yi ABD ile Çin’in ardından Avrupa’nın dijital lideri konumuna taşıyan kişi olarak da biliniyor.

Etkinlikte, teknoloji yazarları, inovasyon ve yapay zeka çalışmaları gerçekleştirenlerin yanı sıra siber güvenlik, yapay zeka destekli sinema gösterimleri, dijital sanat enstalasyonları gibi çeşitli performanslar da olacak.

