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Ekonomi

Türkiye ile Endonezya arasındaki Deniz Taşımacılığı Anlaşması onaylandı

Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan Deniz Taşımacılığı Anlaşması onaylandı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 05.08.2022
Türkiye ile Endonezya arasındaki Deniz Taşımacılığı Anlaşması onaylandı

Ankara

Konuya ilişkin milletlerarası antlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 29 Haziran 2010 tarihinde Ankara'da imzalanan ve onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri gereğince karar verildi.

Anlaşmayla, taraflar arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesini desteklemek için denizcilik alanındaki ilişkilerin artırılması ve iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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