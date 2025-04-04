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Ekonomi

Türkiye, fındık ihracatından 7 ayda 1,7 milyar doları aşkın gelir sağladı

Türkiye, fındık ihracat sezonunun 7 aylık döneminde 1,7 milyar doları aşkın gelir elde etti.

Gültekin Yetgin  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Türkiye, fındık ihracatından 7 ayda 1,7 milyar doları aşkın gelir sağladı

Giresun

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-31 Mart 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu tarihler arasında yurt dışına 1 milyar 737 milyon 325 bin 664 dolar karşılığında 213 bin 130 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde 191 bin 465 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 410 milyon 9 bin 402 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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