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Ekonomi

Türkiye fındık ihracatından 11 ayda yaklaşık 1,9 milyar dolar kazandı

Türkiye'den 11 aylık dönemde yaklaşık 1,9 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Gültekin Yetgin   | 04.08.2022
Türkiye fındık ihracatından 11 ayda yaklaşık 1,9 milyar dolar kazandı Fotoğraf: Gazi Nogay/AA

Giresun

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021- 31 Temmuz 2022 döneminde gerçekleştirilen fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, son 11 ayda 322 bin 596 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 895 milyon 697 milyon 602 bin dolar gelir sağlandığı kaydedildi.



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