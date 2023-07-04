Dolar
26.07
Euro
28.41
Altın
1,930.14
ETH/USDT
1,952.40
BTC/USDT
31,013.00
BIST 100
6,033.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Türkiye, dünya plastik mutfak eşyası ihracatında 4. sıraya yükseldi

Türkiye, geçen yıl 664,1 milyon dolarlık plastik sofra ve mutfak eşyaları ihracatı yaparak, bu alanda dünya 4'üncülüğüne yükseldi.

Uğur Aslanhan  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Türkiye, dünya plastik mutfak eşyası ihracatında 4. sıraya yükseldi

İstanbul

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından hazırlanan "Plastik Sofra ve Mutfak Eşyaları Dış Ticaret Raporu"na göre, 2022 yılında dünya plastik sofra ve mutfak eşyaları ihracatı 27 milyar 529 milyon dolara ulaştı.

Bu alanda dünyanın en büyük ihracatçısı 17,2 milyar dolarla Çin olurken, onu 1,1 milyar dolar ABD, 842,8 milyon dolarla Almanya izledi.

Önceki yıl bu alanda 619,7 milyon dolarla 5'inci sırada yer alan Türkiye, geçen sene ihracatını 664,1 milyon dolara, sıralamasını ise 4'üncülüğe yükseltti. Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ise yüzde 2,41 'e ulaştı.

İlk 10'da yer alan diğer ülkeler İtalya, Hollanda, Polonya, Vietnam, Tayvan ve Meksika şeklinde sıralandı.

Türkiye, dünya plastik sofra ve mutfak eşyaları ithalatında ise 54'üncü sırada yer aldı.

İthalatın 12,7 katı ihracat yapılıyor

Türkiye, plastik sofra ve mutfak eşyaları ihracatı son 10 yılda 2,52 katına çıkarken, son 5 senede yüzde 64,8 arttı. İthalatta ise son 10 yılda yüzde 36,7, son 5 senede yüzde 14,2 azalış meydana geldi.

Sektör, 2022 yılı itibarıyla ithalatının 12,7 katı ihracat rakamına ulaşırken, geçen yıl 605,7 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi.

Plastik sofra ve mutfak eşyalarında kilogram başına düşen ihracat değeri 2022'de önceki yıla göre yüzde 11,6 artarak 3,27 dolar seviyesine yükseldi. Bu ürün grubunun en yüksek fiyatla ihraç edildiği ülkeler 4,06 dolarla Almanya, 3,99 dolarla Fas, 3,63 dolarla Hollanda oldu.

En yüksek ihracat İsrail'e

Türkiye, geçen yıl toplam 198 ülkeye plastik sofra ve mutfak eşyaları ihracatı gerçekleştirirken, başı 106,5 milyon dolar ve yüzde 16,21'lik payla İsrail çekti. Onu 38,3 milyon dolarla ABD, 33,2 milyon dolarla İtalya izledi.

İlk 10'da yer alan diğer ülkeler Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, İspanya, Yunanistan, Fas ve Libya olarak sıralandı. 2021'de en yüksek ihracat gerçekleştirilen 10 ülke arasında yer alan Irak ve Fransa, 2022 yılında yerini İtalya ve İspanya'ya bıraktı. 2021 listesinde ilk 10'da yer almayan İtalya, 2022 listesinde 3'üncülüğe yükseldi.

İhracat pazarları arasında, en uzak ülke ABD olmasına rağmen, Türkiye'nin plastik mutfak eşyaları ihracatı bu ülkeye son yılda yüzde 15, son 5 senede ise yıllık ortalama yüzde 48 arttı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Havaist, pazar günü 23 bin yolcu taşıyarak rekor kırdı
Gaziantep'teki fabrika yangınına müdahale ediliyor
THY'ye "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu" ödülü
Büyük İstanbul Otogarı'nda kolon ve kirişlerdeki sıvaların dökülmesiyle demirler ortaya çıktı
Adalet Bakanı Tunç, noterliklerde taşınmaz satışı uygulamasını başlattı

Benzer haberler

Batı Akdenizli ihracatçılar, İngiltere'de gıda sektörü temsilcileriyle buluştu

Batı Akdenizli ihracatçılar, İngiltere'de gıda sektörü temsilcileriyle buluştu

Türkiye, dünya plastik mutfak eşyası ihracatında 4. sıraya yükseldi

Srebrenitsa'da öldürülen yüzlerce kurbanın cesedine hala ulaşılamadı

ABD'nin Philadelphia eyaletindeki silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı

ABD'nin Philadelphia eyaletindeki silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı
Rusya: Ukrayna, Moskova bölgesine İHA saldırısı girişiminde bulundu

Rusya: Ukrayna, Moskova bölgesine İHA saldırısı girişiminde bulundu
Japonya'da aşırı yağışlar sonrası 360 bin kişi için tahliye çağrısı

Japonya'da aşırı yağışlar sonrası 360 bin kişi için tahliye çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet