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Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği'nden 'Finansal Yeniden Yapılandırma' duyurusu

Türkiye Bankalar Birliği'nce yapılan duyuruda, "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulama BDDK tarafından onaylanmıştır." denildi.

Murat Birinci   | 18.10.2019
Türkiye Bankalar Birliği'nden 'Finansal Yeniden Yapılandırma' duyurusu

İstanbul

Türkiye Bankalar Birliği'nce (TBB), Türkiye Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığı bildirildi.

TBB tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Uygulaması Hakkında yapılan duyuru, Birlik'in sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.

Birlik tarafından bu uygulama hakkında Rekabet Kurumu'na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacağı kaydedilen duyuruda, "Kurumun vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

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