Türkiye, akreditasyon alanında bir yılda beş sıra yükseldi
UNIDO tarafından yayımlanan "2024 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma için Kalite Altyapısı Endeksi Raporu"nda Türkiye, akreditasyon alanında bir yılda beş sıra yükselerek, 100 tam puanla zirvedeki ülkeler arasında yer aldı.
Ankara
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatının (UNIDO) raporuna göre Türkiye, akreditasyon alanında önemli bir başarıya imza attı.
Türkiye, bir yılda beş sıra birden yükselerek 155 ülke arasında 100 tam puanla zirveye yerleşti ve akreditasyon alanındaki küresel liderler arasında yerini aldı.
Ülkelerin anlaşmaları ve uluslararası tanınırlığa sahip akreditasyon kapsamlarının değerlendirildiği rapor, Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) evrensel kabul görmüş akreditasyon sistemleriyle tam uyum içinde çalıştığını ortaya koydu.
ABD, Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya, Fransa ve Hindistan gibi dünyanın en büyük ekonomileriyle zirveyi paylaşan Türkiye, sürdürülebilir ve rekabetçi ekonomi yolunda önemli bir adım daha atmış oldu.
Metroloji, standardizasyon, uygunluk değerlendirme, politika geliştirme ve akreditasyon alanlarının değerlendirildiği raporda Türkiye, genel sıralamada da iki sıra yükselerek 14'üncü oldu.
Türk ürün ve hizmetlerinin küresel pazardaki etkinliği artırılıyor
TÜRKAK, uluslararası tanınırlığını güçlendirerek Türk ürün ve hizmetlerinin küresel pazardaki etkinliğini artıran adımlar atıyor. Bu doğrultuda, geçen yılın önemli gelişmelerden biri Uluslararası Havacılık ve Uzay Kalite Grubunun standart serisindeki faaliyetlerin IAF MLA kapsamına dahil edilmesi oldu.
Yapılan çalışmalarla Türk havacılık ve savunma sanayisinin ürettiği ürün ve hizmetlerin uluslararası pazarda daha geniş bir yer edinmesine olanak tanındı. Türkiye'deki üreticilerin uygunluk değerlendirme alanındaki dışa bağımlılığı da önemli ölçüde azaltıldı.
Yürütülen bir başka projeyle de "sera gazı salımının" doğru ölçülerek azaltılması ve bunun iklim kriziyle mücadeleye önemli katkı sağlaması bekleniyor.
Kurum ayrıca yakın dönemde yapay zeka, bilgi güvenliği, siber güvenlik, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, biyobanka, gıda güvenliği gibi yeni hizmet alanlarında her türlü teknik gelişmeyi takip ederek, akreditasyon sisteminin güçlendirilmesine katkıda bulunuyor.
TÜRKAK, 2 bin 115 farklı teknik uzmanlık alanında ve 133 bin 611 kapsamda sağladığı akreditasyon hizmetiyle uluslararası arenadaki konumunu güçlendiriyor.
UNIDO QI4SD Raporu hakkında
Raporda, ülkelerin "kalite altyapı" sistemlerinin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için nasıl katkı sağladıklarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirmede bulunuluyor.
Ülkelerin kalite altyapı hazırlıkları 5 ana boyutta incelenirken, rapordaki veriler, geniş bir yelpazedeki paydaşlardan elde edilen metodolojik bilgiler ve geri bildirimlerin yanı sıra Uluslararası Kalite Altyapısı Ağı (INETQI) organizasyonlarıyla yapılan ikili görüşmeler ve UNIDO anketlerinden derleniyor.
Tespit edilen bulgular bir ülkenin kalite altyapı sistemiyle ekonomik ölçekleri arasında korelasyon olduğunu ortaya koyuyor. Genellikle büyük ekonomilerin daha yüksek kalite altyapı skorlarına eriştiği görülürken, bazı küçük ekonomilerin de beklentilerin çok üstünde performans sergilemesi stratejik kalite altyapı yatırımının etkisini gösteriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.