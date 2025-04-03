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Ekonomi

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı başladı

Toplantı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla 6 yıl aradan sonra Brüksel'de düzenleniyor.

Ata Ufuk Şeker  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı başladı Fotoğraf: Dursun Aydemir - AA

Brüksel

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı, 6 yıl aradan sonra Brüksel'de düzenleniyor.

Brüksel'de AB Komisyonu merkez binasında sabah başlayan toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos gibi çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Toplantının ilk bölümünde, Türkiye ve AB'nin makroekonomik görünümleri, rekabetçilik alanında atılabilecek adımlar ve yapısal reformlar görüşülecek. Bu oturumlara, Bakan Şimşek ve Komiser Dombrovskis eş başkanlık edecek.

İkinci bölümde ise Türkiye ve AB iş dünyasının önde gelen temsilcileri, bakanlar ve komiserlerle bir araya gelerek ortak yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirecek.

Toplantılara, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Avrupa Kalkınma Konseyi Bankası gibi Avrupa merkezli finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri de iştirak edecek.

Bakan Şimşek'in toplantılar kapsamında Dombrovskis ve Kos ile ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.

Toplantı, taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi açısından önem taşıyor.

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı, daha önce 2016, 2017 ve 2019 yıllarında yapılmıştı.

Bakan Şimşek, ilk toplantıda da Türkiye'yi temsil etmişti. Yüksek düzeyli diyalog toplantısının 6 yıl aradan sonra yeniden başlaması kararlaştırılmıştı.

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