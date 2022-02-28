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Ekonomi

Türkiye 2021'in son çeyreğinde de büyümede zirveyi bırakmadı

Türkiye, 2021'in dördüncü çeyreğinde yakaladığı yüzde 9,1'lik büyüme oranıyla, verisi açıklanan G20 ülkeleri arasında ilk, OECD'de üçüncü sırada yer aldı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 28.02.2022
Türkiye 2021'in son çeyreğinde de büyümede zirveyi bırakmadı

Ankara

Türkiye, 2021'in son çeyreğinde elde ettiği yıllık bazda yüzde 9,1'lik performansıyla büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri arasında ilk, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında üçüncü sırada yer aldı.

AA muhabirinin OECD ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, dünya genelinde salgınla mücadele kapsamında 2020'de uygulanan kısıtlamalarla keskin düşüşler gösteren gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2021'de baz etkisiyle toparlandı.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde GSYH'deki değişim OECD ülkeleri için yüzde 4,9 olarak hesaplanırken, Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 4,8, Avro Bölgesi'nde yüzde 4,6 şeklinde kayıtlara geçti.

Son çeyrek verisi açıklanan ülkelerden tamamı büyüme gösterirken, Kolombiya yüzde 10,7, İsrail de yüzde 9,2'lik GSYH artışıyla en yüksek oranda büyüyen OECD ülkeleri olarak dikkati çekti.

Türkiye, 2021'in son çeyreğinde elde ettiği yüzde 9,1'lik büyüme performansıyla OECD ülkeleri arasında 3'üncü sırada yer alırken, G20 ülkelerinin tamamını geçti.

Dördüncü çeyrekte OECD ülkelerinden ekonomisi en yüksek oranda büyüyen diğer ülkeler, yüzde 7,6 ile Polonya, yüzde 7,2 ile Macaristan ve yüzde 6,5 ile Birleşik Krallık olarak sıralandı. İtalya yüzde 6,4, Hollanda yüzde 6,1 ve İsveç yüzde 5,9 büyüme kaydetti.

Ayrıca ilk Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı ve OECD üyesi olmayan Çin ise salgın sonrası ekonomik toparlanmasını sürdürerek, 2021'in son çeyreğinde yüzde 4 büyüme gösterdi.

G20 ülkelerinden Hindistan'ın büyüme verisinin bugün açıklanması bekleniyor.

OECD ve TÜİK verilerine göre bazı ülke ve ülke gruplarının 2021'in son çeyreğindeki büyüme oranları şöyle:

Ülke-Ülke gruplarıBüyüme Oranı (%)
Kolombiya10,7
İsrail9,2
Türkiye9,1
Polonya7,6
Macaristan7,2
Birleşik Krallık6,5
İtalya6,4
Suudi Arabistan6,4
Hollanda6,1*
İsveç5,9
Belçika5,6*
Portekiz5,5*
ABD5,5
Fransa5,4
Avusturya5,4
İspanya5,2*
Endonezya5,1
OECD4,9
Norveç4,8
Avrupa Birliği4,8
Litvanya4,8
Avro Bölgesi4,6
Çin4
Güney Kore4*
Danimarka3,9
Bulgaristan3,8
Finlandiya3,8*
Letonya3,5
Çekya3,4
Kanada3,4
Meksika2,7*
Romanya2,7*
Almanya1,4*
Slovakya1,1
Japonya0,7

*Tahmini değer veya geçici veri

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