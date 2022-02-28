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Ekonomi

Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü

Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9,1 büyüdü.

Merve Özlem Çakır   | 28.02.2022
Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9,1 büyüme kaydetti.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 42,8 artarak 7 trilyon 209 milyar 40 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2021 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, hizmet faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 21,1, diğer hizmetler yüzde 20,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 20,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 17,3, sanayi yüzde 16,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 7 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,5 arttı. Söz konusu dönemde, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 9, tarım sektörü yüzde 2,2 ve inşaat sektörü ise yüzde 0,9 azaldı.

Kişi başına GSYH değeri, 2021'de cari fiyatlarla 85 bin 672 lira (9 bin 539 dolar) olarak hesaplandı.

Öte yandan TÜİK, 2021 yılı birinci, ikinci ve üçüncü çeyrek büyüme rakamlarında revizyon yaptı.

AA Finans Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler, 2021'de Türkiye ekonomisinin yüzde 11,1 büyümesini, 2021 yılı 4. çeyrekte GSYH'nin yüzde 8,7 artmasını öngörmüştü.

Türkiye ekonomisinin 2010 yılından bu yana büyüme hızı yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:


Yıllar1.Çeyrek2. Çeyrek3. Çeyrek4. ÇeyrekYıllık
20106,98,18,79,78,4
201111,811,511,61011,2
20126,75,03,64,24,8
20138,49,78,978,5
20148,62,83,45,54,9
20153,57,25,77,66,1
20164,95-0,74,43,3
20175,35,311,87,37,5
20187,55,82,5-2,63
2019-2,5-1,6160,9
20204,4-10,46,36,21,8
20217,321,97,59,111

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