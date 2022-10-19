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Ekonomi

TürkAkım'ın işletmeci şirketi South Stream Transport BV'nin ihracat lisansı yenilendi

TürkAkım doğal gaz boru hattının işletmeci şirketi South Stream Transport BV, Hollanda'nın yetkili makamlarından ihracat lisansını aldığını bildirdi.

Zeynep Beyza Kılıç   | 19.10.2022
TürkAkım'ın işletmeci şirketi South Stream Transport BV'nin ihracat lisansı yenilendi

Ankara

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, South Stream Transport BV Hollanda makamlarından ihracat lisansının yenilendiği konusunda pazartesi günü bilgilendirildi.

South Stream Transport BV'nin, Rus doğal gazının Karadeniz üzerinden Türkiye ve Avrupa ülkelerine ulaştırıldığı TürkAkım açık deniz doğal gaz boru hattının işletmecisi olduğu işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İhracat lisansı, (AB) 833/2014 sayılı Konsey Tüzüğü'nde yeni yaptırımlarla getirilen kısıtlamaları da içerecek şekilde yapılan revizyonun 3. maddesinin 1 ve 2. paragraflarında öngörülen yasaklardan muafiyet sağlamaktadır. Bahsi geçen paragraflarda, Rusya'nın münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığı da dahil olacak şekilde, bilhassa teknik destek ve bakım hizmetleri olmak üzere Rusya'da kullanılacak olan mal ve hizmetlerin tedariki yasaklanmıştır."

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