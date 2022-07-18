Türk-Katar ortaklığıyla prodüksiyon ve medya projeleri yürütülecek
Film prodüksiyon sektöründe 20 yıldır faaliyet gösteren Doludizgin Creative Films, Al Faisal Holding ile Katar'ın başkenti Doha'da ortak şirket kurdu.
Istanbul
Doludizgin Creative Films Üst Yöneticisi (CEO) Yönetmen Koray Demir, Katar'ın en büyük firmalarından birisi olan Al Faisal Holding ile ortak bir şirket kurduklarını belirterek, "Metaserra isimli bu şirket, Katar başta olmak üzere MENA bölgesi ve sonrasında global olarak prodüksiyon ve medya hizmetleri vermeyi hedefliyor. Hem reklam filmleri hem de diğer içeriklerle Dünya Kupası'nda yer alacağız." dedi.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, film prodüksiyon sektöründe 20 yıldır faaliyet gösteren Doludizgin Creative Films, Al Faisal Holding ile Katar'ın başkenti Doha'da ortak şirket kurdu.
Forbes'ın her yıl yayınladığı listede, Arap dünyasının ilk 100 milyarderi arasında yer alan Sheikh Faisal bin Kasim Al Thani'nin şirketi Al Faisal Holding ile ortak kurulan Metaserra şirketi, hem Katar'da hem de MENA bölgesinde projeler yürütecek.
Doludizgin Creative Films CEO'su Yönetmen Koray Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı yerlerinde prodüksiyon projeleri ürettiklerini belirterek, "Bu projeleri Türkiye merkezli olarak üretiyorduk. Bu yeni atılımla Doha'da da bir üretim üssü açmış olduk. Katar'ın Dünya Kupası ile birlikte 2030'a kadar devam edecek bir vizyonları ve medyayla ilgili ciddi hedefleri var." dedi.
"Bu ortaklık, medya endüstrisine majör bir aktör olarak girmemizi sağlayacak"
Bu vizyon içerisinde uzun zamandır Türkiye'nin soyut değerlerini, kültürünü, entelektüel birikimini ve sanatsal gücünü uluslararası arenaya taşımaya çalıştıklarını aktaran Demir, şunları kaydetti:
"Katar'ın en büyük firmalarından birisi olan Al Faisal Holding ile ortak bir şirket kurduk. Metaserra isimli bu şirket, Katar başta olmak üzere MENA bölgesi ve sonrasında global olarak prodüksiyon ve medya hizmetleri vermeyi hedefliyor. Hem reklam filmleri hem de diğer içeriklerle Dünya Kupası'nda yer alacağız. Bu kapsamda, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var. Kısa vadede Al Faisal Holding'in kendi projeleri var, o projeleri hayata geçireceğiz. Bunun yanı sıra Metaserra'nın dışarıya vereceği hizmetler de olacak.
2009'dan bu yana Körfez ülkelerinde çok yoğun çalışıyoruz. Mekke ve Mescid-i Haram'ın genişleme projesi için pek çok ülkeden davet edilen şirketleri geride bırakarak seçilmemizin ardından uluslararası çalışmalarımız yoğunlaştı. 2011 yılından beri de pek çok büyük proje gerçekleştirdiğimiz Katar'da, bu ortaklıkla birlikte yenilikçi dizilere, belgesellere ve sinema filmlerine yatırım yapmaya hazırlanıyoruz."
Al Faisal Holding'in Kurucusu ve Başkanı Sheikh Faisal bin Kasim Al Thani de Türklerle reklam ve film prodüksiyon alanında yapılan bu iş birliğinin Katar toplumuna da büyük fayda sağlayacağını belirterek, "Bu ortaklık, önemi giderek artan medya endüstrisine, 'high-end' teknolojileri benimseyerek majör bir aktör olarak girmemizi sağlayacak. Dijital platformların hızlı bir yükselişe geçtiği böyle bir dönemde yenilikçi ve yaratıcı projelere hem destek olmak hem de üretim yapmak istiyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.