ŞMS Kopuz ham maddedeki fiyat artışına yönelik yenilikçi çözümler sunuyor
ŞMS Kopuz, kakao ve çikolata sektörlerini olumsuz etkileyen ham maddedeki fiyat dalgalanmalarına yönelik geliştirdiği yenilikçi çözümlerini Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen WorldFood İstanbul'da beğeniye sundu.
İstanbul
Endüstriyel gıda ham maddeleri alanında faaliyet gösteren ŞMS Kopuz, özellikle küresel piyasalarda son yıllarda hızla artan kakao fiyatlarına karşı yerli üreticilerle işbirliği yaparak geliştirdiği "KOP" markalı kakao tozu ve türevlerini fuarda tanıttı.
Fuar kapsamında ziyaretçiler, ŞMS Kopuz'un gıda ham maddeleri portföyündeki farklı ürünlerin kullanım alanlarını ve Ar-Ge çalışmalarından çıkan lezzetleri deneyimleme fırsatı buldu.
Şirket, bisküvi, çikolata, içecek, dondurma ve atıştırmalık üreticilerine yönelik kakao, bitkisel yağ ve türevleri, süt tozu ve türevleri, endüstriyel şeker, kuruyemiş, jelatin ve katkı maddelerinden oluşan geniş ürün gamıyla sektöre çözümler sunuyor.
ŞMS Kopuz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Burak Kopuz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, şirketin temellerinin 1970'lerde dedeleri tarafından atıldığı sonrasında ise Şemsi Kopuz tarafından devam ettirildiğini belirtti. 500'den fazla müşteriye ham madde tedariki sunduklarını söyledi. Kopuz, kendisi de genç kuşak bir yönetici olarak firmanın vizyon, misyon, kurumsal değerler ve sürdürülebilirlik politikalarına bağlı kalarak yeniliklerle beraber yeni portföyler, yeni partnerler ile teknoloji ve yapay zeka destekli entegre çalışmalarla bayrağı ilerletmeye çalıştığını dile getirdi.
Firmanın endüstriyel gıda ham madde satış ve pazarlama alanında faaliyet gösterdiğini aktaran Kopuz, şöyle konuştu:
"Bunu şöyle açabiliriz. Bisküvi, çikolata, içecek, dondurma gibi rafa gittiğimizde atıştırmalık grubundaki tüm üreticilere ham madde tedariki yapıyoruz. Bunun için içeriklerinde kakao, bitkisel yağ ve türevleri, şeker, lesitin, süt tozu gıda katkıları gibi ham maddeler var. Bunları da doğru partnerlerle çalışıp o partnerlerden ham madde tedariki sağlayıp doğru zamanda stoklayıp bunları servis etmeye çalışıyoruz. Geniş kadromuzla, AR-GE ekibimizle, müşterilerimizin, iş partnerlerimizin yanında oluyoruz."
AR-GE ekibiyle müşterilere farklı portföylerde katkılar sağladıklarının altını çizen Kopuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"'Creative' stüdyomuzda ürün ürettiriyoruz, ürün denemelerinde bulunuyoruz, bu da bizi farklılaştıran alan. Aslında biz hem müşterimizin mutfağına giriyoruz hem de tüm Türkiye ve çalıştığımız ihracat ülkelerindeki kazanımları, bilgi tecrübelerimizi de müşterilere referans olarak sunuyoruz. Bu da bizi rakiplerimizden farklılaştırıyor ve topyekun bir destek sağlıyor müşterilerimize."
"Kendi markamız 'KOP' kakao ürünlerini yerli ve uluslararası pazarlara kazandırdık"
Kopuz, son dönemde kakao fiyatlarında yaşanan fiyat artışlarının, sektörün önemli sorunlarından biri haline geldiğini ifade ederek, yaklaşık 3 yıldır kakao borsasının ciddi şekilde yükseliş gösterdiğine dikkati çekti.
Kakao çekirdeğinde yaşanan sıkıntıların raflardaki ürünlerin maliyetini artırdığını ve tedariki zorlaştırdığını dile getiren Kopuz, "Bu süreçlerin devam etmesi beklenilmiyor fakat emtialar da hareketli. Bundan dolayı da biz de kendi markamız 'KOP' kakao ürünlerini yerli ve uluslararası pazarlara kazandırdık. Yerli üreticimizle beraber kendi markamızla, yeni bir reçeteyle kakao tozu ve türevlerinde çözüm ortaklarımıza bir alternatif oluşturduk." şeklinde konuştu.
Söz konusu bu adımın hem rekabet açısından hem de nihai tüketicinin maliyetlerinin düşürülmesi ve doğru entegre edilecek ürüne erişimin kolaylaştırılması anlamında sanayicilerin yanında olduklarını gösterdiğini vurgulayan Kopuz, ürünlere hem yurt için hem de yurt dışından yoğun talep geldiğini, ihracatta artışın sürdüğünü kaydetti.
"Endüstriyel yağ alanında ekonomik çözümler ve özel ürünler sunuyoruz.”
Endüstriyel yağ tarafında da kuruluşlarından bu yana faaliyet gösterdiklerinin bilgisini veren Kopuz, yurt içindeki birçok üreticiyle çözüm ortaklığı yaparak müşterilere tedarikte destek sunduklarını anlattı.
Yaklaşık 3 yıl önce Bunge ile exclusive distribütörlük anlaşmasına imza attıklarını söyleyen Kopuz, "Bunge Loders Croklaan'ın Türkiye'de satış pazarlamada çözüm ortağıyız, partneriyiz. Bununla beraber de yaklaşık 20 bin ton kadar ithalat yaptık bir buçuk sene içerisinde. Çok ciddi alternatif ürünlerle beraber portföyleri birçok firmadan daha geniş, daha farklı alternatifleri var. Müşterilerimize AR-GE çalışmaları sonucundaki en doğru ürün reçetelerini de onaylattık. Bu reçeteleri geliştirerek bunu referans olarak başka alternatif müşterilerimize de kılavuz olmasını sağladık." ifadelerini kullandı.
Creative Studio'daki denemeler sayesinde farklı reçeteler geliştirerek sanayicilerin mutfağına girdiklerini dile getiren Kopuz, bu yolla endüstriyel yağ alanında ekonomik çözümler ve özel ürünler sunduklarını, bunların da onaylanarak kullanıma girdiğini aktardı.
Bunge ile kurdukları işbirliğinin kendileri için çok değerli olduğunun altını çizen Kopuz, bu ortaklığın sektöre önemli katkılar sağladığını ifade etti.
Kopuz, WorldFood İstanbul Fuarı'na uzun süredir katıldıklarını belirterek, her geçen yıl gerek yurt içinden gerekse yurt dışından katılımın ciddi şekilde arttığını söyledi.
Fuarın kendileri için mevcut ve yeni müşterilerle buluşma fırsatı sunduğunu dile getiren Kopuz, " Dünyanın birçok alanında bizleri ziyaret eden çözüm ortağı adayları, çözüm ortaklarını bulabiliyoruz ve işbirlikleri konuşma fırsatımız oluyor. Ben burayı mini bir Dubai Gulfood Fuarı'na benzetiyorum. İnşallah hem bizler için hem Türk sanayisi için uluslararası bir buluşma noktası olur burası. Daha da gelişmeye devam eder, biz de bu hususta heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.
"Yurt dışındaki payımızı da arttırmak istiyoruz"
ŞMS Kopuz'un kurulduğu günden bu yana endüstriyel ham madde pazarında güçlü bir oyuncu olduğunu kaydeden Kopuz, sektörün önde gelen firmaları arasında yer aldıklarını vurguladı.
Kopuz, bilinirliğin tek başına yeterli olmadığını, müşterilerin gönlüne dokunmanın ve onları bir aile gibi kucaklamanın önemli olduğunun altını çizerek, gerek teknoloji gerekse yapay zeka destekli Ar-Ge çalışmalarının birlikteliklerde çok katkısı olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu sadece söylemlerle olmuyor, bunları eyleme de dökmek gerekiyor. Biz de bu hususta AR-GE ekibi kurduğumuzdan bahsetmiştim. AR-GE atılımımızla ve inovatif yaklaşımımızla beraber alanımızda farklılaştık. Biz aslında her yerden mal alıp satan değil, partnerlik ilişkilerine önem veren ve partnerlerimizle birlikte iyi sonuçlar alıp birlikte başaran bir firmayız. Bu da bizi farklılaştırıp güçlü partnerlerle, güçlü çözüm ortaklarıyla bir araya getiriyor. ŞMS Kopuz, profesyonel yöneticileriyle ve ekibiyle, profesyonellik ve aile olgusunu birleştirerek alanında farklılaşacak. Bunun hem yurt içinde hem yurt dışında olmasını istiyoruz."