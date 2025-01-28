Dolar
35.76
Euro
37.35
Altın
2,753.44
ETH/USDT
3,182.40
BTC/USDT
102,901.00
BIST 100
10,118.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türk ihracatçılar, Suriye'ye yapılan hububat ve bakliyat ihracatını artırmayı hedefliyor

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Suriye'ye gerçekleştirilen 350 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihracatını 500-600 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Beyza Nur Eryılmaz  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Türk ihracatçılar, Suriye'ye yapılan hububat ve bakliyat ihracatını artırmayı hedefliyor

Gaziantep

Kadooğlu, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanlığının çalışmasıyla Suriye’yle 269 üründe gümrük vergisi revizyonuna gidildiğini ve bunun ihracata olumlu yansıyacağını belirtti.

Suriye’ye yıllık 350 milyon dolarlık hububat, bakliyat ihracatı gerçekleştirdiklerini kaydeden Kadooğlu, "Önümüzdeki süreçte bu rakamı 500-600 milyon dolara yükseltebilecek durumdayız. Çünkü gümrük vergilerinde revizyonun yapılması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin kuvvetli olması hızlı bir artış sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
D-8 Teşkilatı Sekreteryasının İstanbul'daki yeni binasının açılışı yapıldı
SOLOTÜRK, Antalya'daki eğitim uçuşlarını sürdürdü
Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden şüpheli adliyede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic'i kabul etti
Kartalkaya'daki yangında 78 kişinin öldüğü otelin müdürü resmi kayıtlarda "resepsiyon personeli"ymiş

Benzer haberler

Türk ihracatçılar, Suriye'ye yapılan hububat ve bakliyat ihracatını artırmayı hedefliyor

Türk ihracatçılar, Suriye'ye yapılan hububat ve bakliyat ihracatını artırmayı hedefliyor

Türk Kızılay, Suriye'de "Sevgi Mağazası" açtı

Yeryüzü Doktorları Derneğinden "İnsani Krizden İyileşmeye: Suriye" kampanyası

Rus heyeti, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Suriye'yi ziyaret etti

Rus heyeti, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Suriye'yi ziyaret etti
Almanya'da firmaların ihracat beklentisi son bir yılın en düşük seviyesinde

Almanya'da firmaların ihracat beklentisi son bir yılın en düşük seviyesinde
Ticaret Bakanı Bolat: Kooperatiflerimiz geçen yıl 100 milyon dolara yakın ihracat yaptılar, döviz kazandırdılar

Ticaret Bakanı Bolat: Kooperatiflerimiz geçen yıl 100 milyon dolara yakın ihracat yaptılar, döviz kazandırdılar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet