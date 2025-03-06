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Ekonomi

Türk Eximbank, 2024'te ihracatçılara 49 milyar dolarla en yüksek desteği sağladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin (Türk Eximbank), geçen yıl ihracatçılara toplam 49 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek desteği sağlamasının, Türkiye'nin üretim ve ticaret ekosistemine can suyu olduğunu belirtti.

Seda Tolmaç  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Türk Eximbank, 2024'te ihracatçılara 49 milyar dolarla en yüksek desteği sağladı

Ankara

Türk Eximbank'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Bankanın geçen yıl ihracatçıların lokomotifi olmaya devam ettiği aktarılan paylaşımda, "Türk Eximbank, 2024'te 24,1 milyar doları kredi ve 24,6 milyar doları sigorta olmak üzere toplam 49 milyar dolarla ihracatçılarına bugüne kadarki en yüksek desteğini sağladı." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda Türk Eximbank'ın kuruluşunun 37'nci yılı olan 2024'te de ihracatçılarının yanında yer aldığı belirtilerek, ihracat ekosistemini daha güçlü ve rekabetçi konuma getirmek için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

"Türk Eximbank'ın, girişimcilerimize yeni ufuklar açacağına inanıyoruz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Bankanın ihracatçıların gücüne güç kattığına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin küresel arenadaki rekabetçiliğini artıran Türk Eximbank'ı bu tarihi başarıdan dolayı tebrik ediyorum. 2024 yılında sağlanan 49 milyar dolarlık destek, ihracatçılarımıza sunulan en yüksek finansman hacmiyle ülkemizin üretim ve ticaret ekosistemine can suyu olmuştur. Sürdürülebilir ihracat anlayışıyla yoluna emin adımlarla devam eden Türk Eximbank'ın, girişimcilerimize ve ihracatçılarımıza yeni ufuklar açacağına olan inancımız tamdır. Hayırlı olsun."

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