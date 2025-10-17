Dolar
logo
Ekonomi

Türk müteahhitlik sektörü için Libya'da yeni dönem

Libya'daki Türk müteahhitlerinin alacaklarının takibi ve yeni projelere katılımı konusunda önemli bir adım atılarak, iki ülke arasında müteahhitlik alanında yeni bir dönemin kapılarını aralayan mutabakat zaptı imzalandı.

Serhat Tutak  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Afrika 5. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi ve Libya Ticaret Bakanı Muhammed Ali Muhammed El- Huveyc ile bir araya geldi.

Görüşmede, 2024'te Libya ile 3,7 milyar dolar olarak kaydedilen ticaret ve müteahhitlerin Libya'daki iş hacmini artırma yönünde Bakanlar karşılıklı olarak kararlılıklarını vurguladı. Hidrokarbonlar, yenilenebilir enerji, madencilik, gümrükler, bankacılık ve sağlık gibi sektörler de muhtemel işbirliği alanları olarak değerlendirildi.

Türkiye-Libya Yatırım ve İş Forumu'nun düzenlenmesi ve Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 22. Dönem Toplantısı'nın, 16-17 Aralık'ta Trablus'ta gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Görüşmede Bolat ile eş-Şehubi tarafından, "Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Kurulmasına Dair Ortak Deklarasyon" ve "Türkiye-Libya Ortak Çalışma Grubu İkinci Toplantısı Tutanağı" da imzalandı.

Müteahhitlik alanında imzalanan mutabakat zaptının, geçen yıl eylülde Ankara'da yapılan heyetler arası görüşmenin devamı niteliğinde olması sebebiyle, müteahhitlerin Libya'daki alacaklarının takibi açısından önem taşıyor.

Mutabakat zaptı, aynı zamanda gelecek dönemde müteahhitlerin Libya'nın kalkınması için yeni projeler üstlenerek, katkı sağlamaları açısından da yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Müteahhitlik sektörünün önemi dikkate alınarak, Ticaret Bakanlığı Libya ile ilgili gelişmeleri titizlikle takip ediyor.

İlgili konular
