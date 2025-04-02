Dolar
37.91
Euro
41.00
Altın
3,120.04
ETH/USDT
1,862.80
BTC/USDT
84,555.00
BIST 100
9,564.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Turizmcilerden "Her şey dahil sistemi israfa neden olmasın" çağrısı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, otellerde uygulanan "her şey dahil" sisteminin israfı teşvik eden bir anlayışa dönüşmemesi gerektiğini belirtti.

Hatice Özdemir Tosun  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Turizmcilerden "Her şey dahil sistemi israfa neden olmasın" çağrısı

Antalya

Saatçioğlu, AA muhabirine, Antalya'da faaliyet gösteren otellerin büyük çoğunluğunda uygulanan "her şey dahil" sisteminin, artık dünya genelinde kabul görmüş ve yerleşmiş bir hizmet anlayışı haline geldiğini söyledi.

Dernek olarak bu sistemin kaldırılmasını değil, yeniden tanımlanarak misafirler ve kamuoyunun daha doğru bilgilendirilmesini talep ettiklerini dile getiren Saatçioğlu, şöyle konuştu:

"Bu konuda uzun süredir Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla görüşmeler yürütmekteyiz. Amacımız 'her şey dahil' kavramının içeriğinin netleştirilmesi ve doğru anlaşılmasının sağlanmasıdır. Çünkü her şey dahil, yalnızca 'Yiyip içmek sınırsızdır.' anlayışından ibaret değildir. Her şey dahil sistemi, otelde kaldığınız süre boyunca, sunulan yiyecek, içecek ve hizmetlerin önceden belirlenmiş bir fiyat dahilinde sınırsız olarak sunulmasıdır. Yani misafirin otelde kaldığı sürece tükettiği yiyecek ve içecekler, her şey dahil sistemine dahildir. Ancak bu kapsam, israfı teşvik eden bir anlayışa dönüşmemelidir."

Saatçioğlu, otellerde yapılan gözlemler ve araştırmalara göre, her şey dahil sisteminde misafirlerin açık büfeden ihtiyaçlarının çok üzerinde ürün almaları durumunda ciddi boyutlarda gıda israfı oluştuğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir misafir, her şey dahil sisteminde gün boyu, günde ortalama 300 gram yemeği tabağında bıraktığında, 1000 kişilik bir otelde bu miktar, günlük 300 kilogram, aylık ise 9 bin kilogram işlem görmüş, emek sarf edilmiş gıdanın çöpe atılması anlamına geliyor. Bu durum sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk açısından da önemli bir sorundur. Cumhurbaşkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca da üzerinde hassasiyetle durulan israfla mücadele kapsamında, her şey dahil sisteminin yeniden tanımlanarak net çerçevesinin çizilmesinin, sektörümüz açısından büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Her şey dahil sistemine yasal bir yaptırım getirilmesini değil, bu sistemin tanımının netleşmesini ve misafir bilgilendirmelerinin kolaylaştırılmasını talep ediyoruz. Bu sayede, turizmciler misafirlerini bilgilendirirken, net bir dayanaklarının olması ellerini güçlendirecektir. Aynı zamanda hem maliyet yönetimimizi daha sağlıklı yapabilecek hem de sürdürülebilir turizm hedeflerine daha güçlü katkı sunabileceğiz."

Hakan Saatçioğlu, yeni sezonda bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini temenni etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ülkenin gerçek gündemine ilişkin paylaşım
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan'ın İzmir'deki kazada ölümüyle ilgili sürücü tutuklandı
Çanakkale sahillerinde müsilaj görüldü
Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
Malatya'da boykot çağrılarına tepki amacıyla "markette indirim" uygulaması

Benzer haberler

Turizmcilerden "Her şey dahil sistemi israfa neden olmasın" çağrısı

Turizmcilerden "Her şey dahil sistemi israfa neden olmasın" çağrısı

Kuraklıktan etkilenen Antalya'daki Yeşil Göl'ün suyu çekildi

Zeugma Mozaik Müzesi, bayram tatilinde çifte rekor kırdı

Sanayi ve ticaret odalarından "boykot" çağrılarına tepki

Sanayi ve ticaret odalarından "boykot" çağrılarına tepki

Göksu travertenlerini üç günde 3 bin kişi ziyaret etti

Göksu travertenlerini üç günde 3 bin kişi ziyaret etti
Gaziantep turizmde "çifte bayram" yaşıyor

Gaziantep turizmde "çifte bayram" yaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet