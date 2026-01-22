Dolar
43.31
Euro
50.73
Altın
4,835.55
ETH/USDT
3,008.70
BTC/USDT
89,936.00
BIST 100
12,773.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Tüketici güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 0,3 arttı

Tüketici güven endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 0,3 artışla 83,7 oldu.

Hülya Ömür Uylaş  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Tüketici güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 0,3 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık 2025'te 83,5 iken bu ay yüzde 0,3 artışla 83,7 olarak kayıtlara geçti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, bu dönemde yüzde 0,4 artışla 67,9'dan 68,2'ye çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, Aralık 2025'te 85,2 iken bu ay yüzde 2,3 azalarak 83,3 oldu.

Geçen ay 78,2 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 4,3 artarak 81,5 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 102,6 iken bu ay yüzde 0,7 gerileyerek 101,9 olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
Kanarya Adaları açıklarındaki kokain operasyonuna ilişkin İstanbul'daki soruşturmada 10 zanlı tutuklandı
Ülke genelindeki denetimlerde 478 düzensiz göçmen yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Tüketici güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 0,3 arttı

Tüketici güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 0,3 arttı

Yerli turistler geçen yılın üçüncü çeyreğinde 276,1 milyar lira seyahat harcaması yaptı

Tarımsal girdi fiyat endeksi Kasım 2025'te aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 34,24 arttı

Yurt Dışı ÜFE Aralık 2025'te aylık yüzde 1,88, yıllık yüzde 32,46 arttı

Yurt Dışı ÜFE Aralık 2025'te aylık yüzde 1,88, yıllık yüzde 32,46 arttı
Türkiye'de 2025'te 1 milyon 688 bin 910 konut satıldı

Türkiye'de 2025'te 1 milyon 688 bin 910 konut satıldı
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçen yıl 2 milyon 368 bin 538 oldu

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçen yıl 2 milyon 368 bin 538 oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet