Ekonomi

Trump'ın kararnameleri kripto paralara "talebi" artırabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnameyle emeklilik fonlarında yatırım seçeneğini çeşitlendirmesinin kripto paralara talebi artırması bekleniyor.

Mertkan Oruç  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Trump'ın kararnameleri kripto paralara "talebi" artırabilir

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Trump, kripto para piyasasına yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Daha önce ülkesinde Bitcoin gibi kripto paraların rezervlere eklenmesini sağlayan ve ekonomi yönetimini bu sektöre olumlu yaklaşan isimlerden oluşturan Trump, iki yeni kararname imzaladı.

İlk kararnameyle ABD'de "401(k)" olarak bilinen emeklilik planlarının dijital varlıklara da yaptırım yapmasına olanak tanınırken, yaklaşık olarak 12 trilyon dolarlık değerin bu piyasalara girişine imkan tanınmış oldu.

İkinci kararnamede bankaların müşterilere yasal ticari faaliyetleri nedeniyle hizmet vermeyi reddetmesi engellenirken, bunun kripto para şirketlerinin bankalarla ilişkilerini kolaylaştırması öngörülüyor.

Kararnamelere yönelik haber akışı kripto para birimlerinde fiyatlamalara da olumlu yansıdı. Daha önce 114 bin dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin, 117 bin 500 dolar seviyelerini aştı.

Ethereum fiyatı aynı süreçte 3 bin 600 dolardan 3 bin 900 dolar seviyelerine yükselirken, bazı altcoinlerde de yükselişler yüzde 10'u buldu.

"Piyasaya olumlu yansıyabilir"

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Barlas Arslan, Donald Trump'ın kripto paraların da dahil olduğu alternatif varlıkların emeklilik hesaplarında kullanılmasına olanak tanıyan kararnamesinin kripto paralar için önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

İmzalanan diğer kararnameyle bankacılık sisteminde birey ve şirketlerin gerekçesiz biçimde hesaplarının kapatılması ya da sınırlandırılmasının önüne geçilmiş olacağını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Bu durum dolaylı olarak kripto para sistemine olumlu yansıyacak ve sistem üzerindeki baskıyı hafifletecektir. Kripto paraların işleyişinde temel mantık arz-talep dengesine bağlı. Ne kadar çok talep görürse değerleri de o kadar artıyor. Emeklilik sistemleri, ödemeler, bankacılık vb. alanlarda kripto paraların kullanılması, ilerleyen dönemlerde de ister istemez talebi artıracaktır. Bu durum da piyasaya olumlu yansıyabilir."

Arslan, kripto para piyasasının siyasi ve ekonomik gelişmelerden de etkilendiğini hatırlatarak, olumlu etkilerin ilerleyen dönemde ortaya çıkacak başka gelişmelerle baskılanabileceğine işaret etti.

