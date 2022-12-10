TRT World Forum 2022'de 'Resesyon ve Stagflasyon Arasında: Dünya Ekonomisi Dönüm Noktasında' paneli düzenlendi
TRT World Forum 2022 kapsamında "Resesyon ve Stagflasyon Arasında: Dünya Ekonomisi Dönüm Noktasında" başlıklı panel gerçekleştirildi.
İstanbul
TRT World Forum 2022, "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla bu yıl 6'ncı kez düzenleniyor.
Etkinlik kapsamında, TRT World sunucusu Auskar Surbakti'nin moderatörlüğünde "Resesyon ve Stagflasyon Arasında: Dünya Ekonomisi Dönüm Noktasında" başlıklı panelde dünya ekonomisindeki son durum ele alındı.
Pakistan İslam Cumhuriyeti'nden senatör Saleem Mandviwalla ise Pakistan'ın ekonomik durumuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulundu.
Dünyanın, özellikle Pakistan gibi gelişmekte olan ülkelerin önünde ciddi ekonomik zorlukların olduğuna işaret eden Mandviwalla, iklim değişikliği krizi ve diğer sorunların bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin, zor bir mücadele verdiğini söyledi.
Mandviwalla, ekonomik olarak zor durumda olan bir ülkeyi idare etmenin kolay olmadığına da dikkati çekti.
Bell Holding Üst Yöneticisi (CEO) Livio Manzini, Kovid-19 salgını döneminde yaşanan gelişmelere bakıldığında büyük bir aksamadan söz edildiğini aktararak, bu tarz aksamaların geçmişte de olduğunu ifade etti. İnternetin büyük bir değişim ortaya koyduğunu belirten Manzini, bu değişimlerde, kazananların ve kaybedenlerin, tehditler ile fırsatların her zaman olduğuna dikkati çekti.
Azerbaycan İhracat ve Yatırımları Teşvik Fonu (AZPROMO) Başkanı Yusif Abdullayev ise temmuz ayında Avrupa Birliği ile Azerbaycan arasında gaz arzının artırılmasına yönelik bir anlaşma imzalandığını hatırlattı.
Gaz ihracatının Azerbaycan için iyi olduğunu ve gayri safi yurtiçi hasılanın çok iyi gittiğini belirten Abdullayev, ülke olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını, AZPROMO'nun potansiyel yatırımcılar ve ihracatçılar için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Gazeta Bankowa Genel Yayın Yönetmeni Wosko Maciej de Polonya hükümetinin, finansal sorunlarla mücadele eden şirketler için Avrupa'da bir finansal koruma sistemi başlatan ilk ülkelerden biri olduğundan bahsederek, Kovid-19 krizinin en başından itibaren ekonomik potansiyelin korunması için çalışıldığını dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.