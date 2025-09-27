Dolar
41.58
Euro
48.63
Altın
3,759.71
ETH/USDT
3,996.30
BTC/USDT
109,327.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 26'ya geriledi

Trakya'da kuraklık nedeniyle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 14 barajdaki ortalama doluluk oranı yüzde 26'ya düştü.

Özgün Tiran  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 26'ya geriledi

Kırklareli

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da DSİ sorumluluğundaki barajların doluluk oranları, bölgenin yağış almaması ve kuraklık nedeniyle nisan ayından beri azalıyor.

Bölgedeki 14 barajda ortalama doluluk oranı, geçen yılın eylül ayı verilerinin yüzde 11 altında kaldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajdaki toplam su miktarı 287 milyon 318 bin metreküp ölçüldü.

Barajlarda geçen yılın aynı döneminde 406 milyon 859 bin metreküp su bulunuyordu.

En az su Kırklareli'nde

Edirne'de geçen yıl eylül ayında 151 milyon 247 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, bu yıl 115 milyon 831 bin metreküpe geriledi.

Kırklareli'nde geçen yıl eylül ayında 97 milyon 639 bin metreküp olarak kayıtlara geçen 4 barajdaki toplam su miktarı, bu yılın aynı döneminde 62 milyon 833 bin metreküp ölçüldü.

Tekirdağ'da ise geçen yıl eylül ayında 157 milyon 973 bin metreküp olan 4 barajın toplam su miktarı, bu yıl 108 milyon 654 bin metreküpe düştü.

Trakya'daki 14 barajda geçen yıl eylül ayında yüzde 37 ölçülen ortalama doluluk oranı, bu yıl yüzde 26 olarak tespit edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küresel çevre hareketi "Sıfır Atık" 8 yaşında
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'un altına indi
Yabancılara usulsüz vatandaşlık kazandıran suç örgütüne yönelik soruşturmada 49 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde şehitleri yad etti

Benzer haberler

Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 26'ya geriledi

Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 26'ya geriledi

Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 6'ya düştü

Edirne'deki Musabeyli Göleti kuraklık nedeniyle tamamen kurudu

Edirne müze sayısıyla Türkiye'de ilk 5'te yer alıyor

Edirne müze sayısıyla Türkiye'de ilk 5'te yer alıyor
Gezgin kırkımcılar Trakya'da yoğun mesaide

Gezgin kırkımcılar Trakya'da yoğun mesaide
Çanakkale'de olağanüstü kuraklık hem barajlardaki suyu hem de tarımsal verimi düşürdü

Çanakkale'de olağanüstü kuraklık hem barajlardaki suyu hem de tarımsal verimi düşürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet