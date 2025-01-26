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Ekonomi

Trabzon'un su ürünleri ihracat geliri geçen yıl yüzde 21 arttı

Trabzon'dan 2024'te yapılan su ürünleri ihracatı, önceki yıla göre yüzde 21 artarak 145 milyon 272 bin 581 dolara ulaştı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Trabzon'un su ürünleri ihracat geliri geçen yıl yüzde 21 arttı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, kentten geçen yıl 22 ülkeye su ürünü ihraç edildiğini söyledi.

Trabzon'dan 2023'te 20 bin 973 ton su ürünü ihracatından 120 milyon 154 bin 155 dolarlık gelir elde edildiğini belirten Gürdoğan, "İlimizden geçen yıl ise 23 bin 528 tonluk su ürünü ihracatından 145 milyon 272 bin 581 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece kentten geçen yıl yapılan su ürünü dış satımı miktarda yüzde 12, değerde de yüzde 21 arttı." diye konuştu.

Gürdoğan, kentin su ürünleri ihraç ettiği ülkeler arasında 96 milyon 535 bin 17 dolar ile Rusya Federasyonu'nun ilk sırada yer aldığını vurguladı.

Rusya Federasyonu'nu 20 milyon 639 bin 150 dolarla Vietnam'ın takip ettiğine dikkati çeken Gürdoğan, ardından 7 milyon 431 bin 576 dolarla ABD'nin geldiğini ve önceki yıldan farklı olarak Filipinler, İspanya, KKTC ve Ukrayna'ya bu dönem su ürünü dış satımı yapıldığını kaydetti.

Gürdoğan, Trabzon'un su ürünleri potansiyeline işaret ederek, bu yıl bu alanda ihracatı çok daha iyi seviyeye getirmek istediklerini sözlerine ekledi.

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