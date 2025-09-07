Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,303.70
BTC/USDT
111,219.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi, Yaşam

Trabzon'da balıkçı tezgahlarını mezgit ve istavrit süslüyor

Trabzon'da hafta sonu tezgahları süsleyen mezgitin kilogramı 150, istavritin ise 100 liradan satılıyor.

Hatice Diler  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Trabzon'da balıkçı tezgahlarını mezgit ve istavrit süslüyor Fotoğraf: Hatice Diler/AA

Trabzon

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında istavrit ve mezgitin yanı sıra barbun, levrek, somon, çipura, kefal, çinakop, palamut ve hamsi satışa sunuluyor.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, AA muhabirine, sezonun ilk haftasının hareketli geçtiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlerleyen zamanlarda ürün çeşitliliği ve miktarının artacağını dile getiren Çoğalmış, "Genelde tüm balıklar az da olsa çıkıyor. 150 lira mezgit, 100 lira istavrit, 250 lira hamsi, somon 250 liradan 200 liraya düştü. Levrek 450 liradan 400'e düştü. Şu an tek beklentimiz hamsi. Göstergelere göre de bu sene hamsi bol olacak." dedi.

İbrahim Usta da sezon hareketliliğinden memnun olduklarına işaret ederek, Karadeniz'in vazgeçilmezi hamsinin 3 gündür tezgahlarda yerini almaya başladığını belirtti.

Fiyatların geçen yıl ile aynı olduğunu ifade eden Usta, "İstavrit geçen sene de 100 liraydı, bu sene de 100 lira. Hamsinin fiyatı da yavaş yavaş düşer. Hamsi bolluğu olacak diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Asiye Kadı da fiyatların uygun olduğuna dikkati çekerek, balık tüketimine önem verdiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 4 santimetre yükseldi
Eğirdir Gölü'ne can suyu verecek proje için imzalar atıldı
Ankara Valiliğinden, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Uçaklarda yolculara ücretsiz su verilecek
Balıkesir'de 4,9 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem

Benzer haberler

Trabzon'da balıkçı tezgahlarını mezgit ve istavrit süslüyor

Trabzon'da balıkçı tezgahlarını mezgit ve istavrit süslüyor

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi kadrosuna dahil etti

Trabzon'da 8 aylık fındık ihracatı 455 milyon doları aştı

Trabzon'daki kazılarda ulaşılan yaklaşık 14 bin yıllık bulgular müzede sergilenmeye başladı

Trabzon'daki kazılarda ulaşılan yaklaşık 14 bin yıllık bulgular müzede sergilenmeye başladı
Trabzonspor, Faslı futbolcu Bouchouari'yi renklerine bağladı

Trabzonspor, Faslı futbolcu Bouchouari'yi renklerine bağladı
Şah damarı daralmasına uyguladığı yöntemle literatüre girdi

Şah damarı daralmasına uyguladığı yöntemle literatüre girdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet