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Ekonomi

Trabzon Havalimanı'ndan üç ayda 614 bin 456 yolcu seyahat etti

Trabzon Havalimanı'nı 2024 yılının ilk üç ayında 614 bin 456 yolcu kullandı.

Göktuğ Ergün  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Trabzon Havalimanı'ndan üç ayda 614 bin 456 yolcu seyahat etti

Trabzon

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü verilerine göre, yılın ocak-mart döneminde Trabzon Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 581 bin 538, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 12 düşüşle 32 bin 918 kişi oldu. Toplam yolcu sayısı yüzde 11 artışla 614 bin 456 olarak gerçekleşti.

Ocak-mart döneminde havalimanından iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 4 bin 34 oldu. Dış hatlarda ise yüzde 13'lük düşüşle 537 sefer yapıldı.

Trabzon Havalimanı'nda yük trafiği de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla iç hatlarda yüzde 11 artışla 4 bin 332 ton, dış hat yük trafiği ise yüzde 12'lik azalmayla 653 ton ile toplam 4 bin 985 ton olarak gerçekleşti.

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