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Ekonomi

TPAO'nun 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), çeşitli illerdeki 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Zeynep Beyza Kılıç  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
TPAO'nun 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun illerinde bulunan 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

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