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Ekonomi

Toyota'nın nisan ayında küresel araç satışları yüzde 11,1 düştü

Toyota Motor nisan ayı küresel araç satışlarının, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,1 düşüş gösterdiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 08.06.2022
Toyota'nın nisan ayında küresel araç satışları yüzde 11,1 düştü

Tokyo

Japon firma, 2021'in aynı dönemine kıyasla, nisan ayı küresel araç satışlarının yüzde 11,1 gerileyerek 763 bin 708'e düştüğünü açıkladı.

Buna göre Japonya içi satışlar yüzde 16,8 düşüşle 103 bin 143'e, deniz aşırı satışlar ise yüzde 10,2 düşüşle 660 bin 565'e geriledi.

Toyota'nın aynı dönem araç üretimi de ülke içi yüzde 9, Japonya dışı yüzde 9,1 düşüş kaydetti.

Açıklamada "Hem Kovid-19 hem de parça tedarikine yönelik şartlar belirsizliğini koruyor, etkinin en aza indirilmesi için tüm çabayı sarf ediyoruz." değerlendirmesine yer verildi.



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