Dolar
8.87
Euro
10.28
Altın
1,760.95
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,401.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Toyota üretimi ağustosta yarı iletken açığı sonucu son bir yılda ilk kez düştü

Toyota Motor, küresel üretim oranı son bir yılda ilk düşüşünü ağustos ayında yaşadı. Düşüşte parça açığı ve yarı iletken çip tedarik sıkıntısı etkili oldu.

Ahmet Furkan Mercan   | 02.10.2021
Toyota üretimi ağustosta yarı iletken açığı sonucu son bir yılda ilk kez düştü

Tokyo

Üretici firmadan yapılan açıklamaya göre Toyota'nın, küresel üretimi ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 düşüşle 531 bin 448'e geriledi. Bu düşüş, son bir yılın ilki olarak kayıtlara geçti.

Japonya içi üretim söz konusu dönemde yüzde 8,4 düşerek 185 bin 726'ya, deniz aşırı üretim ise yüzde 19,9 düşüşle 345 bin 722'ye geriledi.

Düşüşte, yarı iletken çip tedarik sıkıntısı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonucu faaliyeti durdurulan Güneydoğu Asya fabrikalarındaki parça açığı etkili oldu.

Firmanın, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı kapsamlı küresel üretim hedefi ise daha önce açıklanan seviyeden, 300 bin düşürülerek 9 milyona çekildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da Victoria eyaleti yeniden Kovid-19’un merkezi haline geldi
California'da 12 yaş ve üstü çocuklara Kovid-19 aşısı zorunlu olacak
BM: Suriye'nin kuzeybatısında Kovid-19 vakaları son bir ayda yüzde 170 arttı
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 19'a yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Mindulle Tayfunu'nun etkisindeki Japonya'da 4 kişi yaralandı

Mindulle Tayfunu'nun etkisindeki Japonya'da 4 kişi yaralandı

Süper Mario'nun animasyon filmi çekiliyor

Toyota üretimi ağustosta yarı iletken açığı sonucu son bir yılda ilk kez düştü

Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL sona erdi

Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL sona erdi
Japonya, Mindulle Tayfunu'nun etkisi altına girdi

Japonya, Mindulle Tayfunu'nun etkisi altına girdi
MT Pharma, Kovid-19 aşısının Japonya içi klinik testlerine başlayacak

MT Pharma, Kovid-19 aşısının Japonya içi klinik testlerine başlayacak