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Ekonomi

Toyota 2022 mali yılı Nisan-Eylül döneminde net kar kaybı yaşadı

Toyota Motor, mevcut mali yıl nisan-eylül periyodunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,2 net kar kaybına uğradı.

Ahmet Furkan Mercan   | 04.11.2022
Toyota 2022 mali yılı Nisan-Eylül döneminde net kar kaybı yaşadı

Tokyo

Toyota açıklamasında, üretici firmanın, Nisan-Eylül 2022 bilançoları ile mali yılın ikinci yarısına yönelik beklentilerine yer verildi.

Firmanın 6 aylık net karı, geçen mali yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,2 düşerek 1,17 trilyon yene (7,9 milyar dolar) geriledi.

Satış gelirlerinin yüzde 14,4 artışla 17,7 trilyon yene (119,6 milyar dolar) yükseldiği mali yarı yılda işletme karı ise yüzde 34,7 düşüşle 1,14 trilyon yen (7,7 milyar dolar) oldu.

Net ve işletme kar düşüşlerinde alüminyum ve çelik dahil malzeme maliyetlerinin yükselişinin etkisi hissedildi.

Toyota Baş Finans Üst Yöneticisi (CFO) Kon Kenta, çevrim içi basın toplantısında, "(Mali yılda) Artan malzeme fiyatlarının olumsuz etkisi tam telafi edilemeyebilir." dedi.

"Üretimi defalarca keserek tedarikçilerimize ve müşterilerimize sorun çıkardık." diyen Kon, buna rağmen halen yüksek üretim seviyesini koruduklarını söyledi.

Mali yıl beklentileri

Toyota'nın Mart 2023'te sona erecek 2022 mali yılı kapsamlı net kar hedefi 2,36 trilyon yen (15,9 milyar dolar) olarak korundu.

Satış gelirleri hedefi 36 trilyon yene (243 milyar dolar) yükseltildi.

Küresel yarı iletken tedarik açığı nedeniyle daha önce duyurulan 9,7 milyonluk 2022 mali yılı araç üretim hedefi ise 9,2 milyona çekildi.

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