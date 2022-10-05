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Ekonomi

Tokyo'da enflasyon 1992 sonrası en yüksek hızda

Enerji maliyetleri ve zayıf Japon Yeni, Tokyo'da çekirdek tüketici fiyat endeksinin eylülde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 yükselmesine yol açtı.

Ahmet Furkan Mercan   | 05.10.2022
Tokyo'da enflasyon 1992 sonrası en yüksek hızda

Tokyo

İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine göre, değişken taze gıda ürünleri hariç tutulduğunda başkent Tokyo bölgesinde enflasyon 13 aydır yükselişini sürdürüyor.

Enerji maliyetleri ve zayıf Japon Yeni, Japonya'nın başkenti Tokyo'da çekirdek tüketici fiyat endeksinin (CPI) eylülde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 2,8 artmasına neden oldu. Bu oran, vergi artışları hariç tutulduğunda Tokyo bölgesinde son 30 yılda en yüksek hızda enflasyon artışı olarak kayda geçti.

Verilere göre en son Nisan 1992'de çekirdek CPI artışı yüzde 2,9 olmuştu.

Enflasyon artışının en büyük nedenleri arasında, enerji maliyetlerinin önceki yıla kıyasla yüzde 24,2 yükselmesi gösteriliyor.

Döviz kurları karşısında Japon Yeni'nin 1998 sonrası en büyük değer kayıplarının da enflasyonu tetiklediğine dikkat çekiliyor.

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