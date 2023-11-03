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Ekonomi

Tokat'ta hasadı tamamlanan soğanda 13 bin tona yakın rekolte bekleniyor

Tokat'ın Yeşilyurt ve Niksar ilçelerinde üretilen soğanın hasadının tamamlandığı bildirildi.

Ekber Türkoğlu  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Tokat'ta hasadı tamamlanan soğanda 13 bin tona yakın rekolte bekleniyor Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk, AA muhabirine, ilçede bu yıl iklimin serin gittiğini söyledi.

İlçede bu yıl soğan ekilen arazilerin önceki yıllara göre azaldığını belirten Türk, "Bu yıl da hasat dönemi tamamlandı. İlçe genelinde 3 bin ton soğan rekoltesi bekliyoruz." dedi.

Bu yıl ilçedeki çiftçilerin daha çok şeker pancarı üretimine yöneldiğine işaret eden Türk, "Bu yıl soğan tarlada toptan 5 liradan satılıyor. Tarlada perakende olarak da 7,5 liradan satışı yapıldı." bilgisini paylaştı.

Yeşilyurt'ta çiftçilik yapan Osman Bayla da 8 yıldır arazisine soğan ektiğini dile getirerek, "11 dönüm arazime soğan ektim. 35 ton civarında ürün aldım." diye konuştu.

Niksar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün ise verimli bir hasat dönemi geçirdiklerini ifade ederek, "İlçemizde soğan hasadı bitti. İlçe genelinde rekoltenin 7 ile 10 bin ton arasında olması bekleniyor." diye konuştu.

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