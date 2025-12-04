Dolar
42.46
Euro
49.68
Altın
4,193.11
ETH/USDT
3,180.60
BTC/USDT
93,138.00
BIST 100
11,058.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Viyana’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.
logo
Ekonomi

Togg elektrikli otomobil pazarında liderliğe yükseldi

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, T10X ve T10F modelleriyle, kasım ayında elektrikli otomobil satışlarında liderliği elde etti.

Emirhan Yılmaz, Ali Canberk Özbuğutu  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliğe yükseldi

İstanbul

AA muhabirlerinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-kasım döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,96 artarak 938 bin 177, hafif ticari araç satışları da yüzde 7,13 yükselerek 238 bin 603 oldu. Böylece toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları, 1 milyon 176 bin 780 olarak kayıtlara geçti.

Kasımda ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 9,82 artarak 132 bin 984, aynı dönemde otomobil satışları yüzde 10,78 artarak 104 bin 795 adet oldu. Hafif ticari araç satışları kasımda yüzde 6,38 yükselerek 28 bin 189 olarak kayıtlara geçti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede

Togg yeni modeli T10F ve T10X ile geçen ay elektrikli araç pazarında en çok satılan araç olurken, T10F en çok satılan otomobillerde 10'uncu sırada yer aldı.

Yerli otomobil, geçen ay toplamda 4 bin 235'lik satışla elektrikli otomobil pazarında liderliğe yükselirken, T10F'in satış rakamı 2 bin 366, T10X'in ise 1869 oldu. Model bazında 2 bin 535'lik satışla Tesla Model Y ilk sırada yer aldı. Bu araçları 1209 ile KG Mobility (Ssangyong), 771 ile Opel, 738 ile Volvo izledi.

Tesla, önceki ay Model Y'yi satışa açmazken, kasımda yenilenmiş sipariş tabanıyla yeniden kullanıcılarının karşına çıktı.

Öte yandan Türkiye'de 15 Eylül itibarıyla ön siparişe açılan T10F, eylülde 1194, ekimde 2 bin 532 ve kasımda 2 bin 366 ile 3 ayda toplam 6 bin 92 satışa ulaşarak bu alandaki performansıyla öne çıktı.

Kasımda en çok satılan otomobil Clio oldu

Geçen ay Türkiye'de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırasında Renault Clio yer aldı. Listenin ilk 10 sırasında yüzde 100 elektrikli araç segmentini Togg T10F ve Tesla temsil etti.

Model bazında kasım ayındaki satışlarda Clio 4 bin 468 ile Türkiye'de en çok satılan otomobil oldu. İkinci sırada 4 bin 110 ile Renault Megane Sedan bulunurken, 3 bin 562 ile BYD Seal U listede üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu ayda Togg T10X ise en çok satılan otomobiller listesinde 15. sırada konumlandı.

Togg T10X ve T10F 4More siparişe açıldı

Bu arada Togg'un, daha fazla performans sunan çift motorlu dört tekerlekten çekişli yeni 4More ve Togg T10X serisi siparişe açıldı. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Togg, Euro NCAP'ten en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10X ve T10F cihazlarını, şimdi de güç, güvenlik, konfor ve tasarımı bir araya getiren 4More versiyonlarıyla yollara çıkarıyor.

Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden 7 Ekim'de siparişe açılan T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla üstün bir performans sunuyor.

Togg Almanya'da teslimatlara devam ediyor

Avrupa'daki ilk pazarı olan Almanya'da eylül ayı itibarıyla satışa başlayan Togg, bu ülkede akıllı cihazlarının teslimatını sürdürüyor.

Hem T10X hem de T10F modelleri ile Almanya pazarına giriş yapan Togg, Alman otomotiv sektörünün başkenti Stuttgart'ta yapılan ilk teslimatlarla önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Stuttgart'ta Togg merkezinin bulunduğu alanda düzenlenen etkinlikte T10X ve T10F kullanıcılarıyla buluştu. Böylece Türkiye'de tasarlanıp geliştirilen ve üretilen akıllı cihazlar ilk kez Almanya yollarına çıkmış oldu.

Münih'te 8 Eylül 2025’te düzenlenen IAA Mobility fuarında Almanya tanıtımı gerçekleştirilen, T10X ve T10F, 29 Eylül'de bu ülkede ön siparişe açılmıştı.

ODMD verilerine göre, 2025'in ekim ve ocak-kasım döneminde en çok satılan ilk 10 otomobil şöyle:

MarkaModelEkimKasımOcak-Kasım 2025
RENAULTClio3.8504.46842.469
RENAULTMegane3.8664.11034.909
BYDSEAL U353.56223.131
NISSANQashqai1.6792.90717.575
VOLKSWAGENTAIGO4.1112.66217.454
RENAULTDuster02.6442.915
TESLAMODEL Y02.53529.955
VOLKSWAGENT-ROC2.5962.43519.748
TOYOTAC-HR2.0312.39522.181
TOGGT10F2.5322.3666.092
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye 2026'da uluslararası üç büyük zirveye ev sahipliği yapacak
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada 10 sanık yarın hakim karşısına çıkacak
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi
Sahte ve kaçak içki operasyonlarında 169 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Benzer haberler

Togg elektrikli otomobil pazarında liderliğe yükseldi

Togg elektrikli otomobil pazarında liderliğe yükseldi

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak-kasım döneminde yüzde 10,16 büyüdü

TOGG, Almanya'daki teslimatlarını sürdürüyor

TOGG, Almanya'daki teslimatlarını sürdürüyor
"Muhteşem Yedili" ülke ekonomilerine kafa tutuyor

"Muhteşem Yedili" ülke ekonomilerine kafa tutuyor
AB ülkelerinde Tesla satışlarındaki düşüş sürüyor

AB ülkelerinde Tesla satışlarındaki düşüş sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet