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Ekonomi

TMSF, Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 111 milyon 450 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 02.07.2022
TMSF, Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı

İstanbul

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri AŞ kapsamında oluşturulan Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu ticari ve iktisadi bütünlüğün kapsamı, Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri AŞ’deki toplam yüzde 100 oranındaki hisselerden oluşuyor.

Muhammen bedeli 111 milyon 450 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 16 Ağustos 2022'de saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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