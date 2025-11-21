Dolar
TÜBİTAK, popüler bilim dergilerinin bayilerce dağıtım ve satışı için ihale yapacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, popüler bilim dergilerinin bayilerce dağıtım ve satışı için ihale düzenleyecek.

Doğukan Gürel  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, "açık artırma ve eksiltme" usulüyle yapılacak ihale, TÜBİTAK tarafından yayımlanan Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinin 2026'da 12 ay süreyle dağıtım ve satışını içeriyor.

İhalede tahmini bedel 40 milyon 716 bin lira olarak belirlendi.
Yerli ve yabancı isteklilere açık ihale, 5 Aralık günü saat 10.30'da TÜBİTAK Satınalma Müdürlüğü'nde yapılacak.

İstekliler, tekliflerini ihale tarihi ve saatine kadar "Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Tunus Caddesi No: 80 Satınalma Müdürlüğü, Çankaya/ANKARA" adresine elden teslim edebilecek veya aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla gönderebilecek.

Geçici teminatın alınmayacağı ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.

