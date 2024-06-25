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Ekonomi

TMO hububat alım bedellerini üreticilerin hesaplarına aktardı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat alım bedellerinin bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
TMO hububat alım bedellerini üreticilerin hesaplarına aktardı

Ankara

TMO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hububat alım ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "31 Mayıs 2024'e kadar TMO'ya teslim edilen ürünlerin ödemeleri bugün itibarıyla üretici hesaplarına aktarılmıştır. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.

2024 mahsulü hububat alım fiyatları (2. gruplar için) ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada 7 bin 250 lira olarak belirlenmişti.


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