Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "TRT World Forum"unda konuşuyor.
Ekonomi

Zirai dondan etkilenen üreticilere 6,5 milyar liralık yeni destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere, önceki ödemelerin devamı olarak 6 milyar 495 milyon lira daha aktaracaklarını bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Zirai dondan etkilenen üreticilere 6,5 milyar liralık yeni destek ödemesi

Ankara

Yumaklı, NSosyal hesabından, zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerine dikkati çeken Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Tarım sigortası bulunmayan, ÇKS'ye kayıtlı üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 6 milyar 495 milyon lira daha aktarıyoruz. Bu destekle birlikte üreticilerimize toplamda 20 milyar 423 milyon lira zirai don destek ödemesi gerçekleştirdik. Zirai don kapsamındaki destek ödemelerine devam edeceğiz."

