TİM İnovaLİG için 2026 dönemi başvuruları başladı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yürütülen İnovaLİG’in 2026 dönemi başvuruları başladı.
İstanbul
TİM'den yapılan açıklamaya göre, firmalarda inovasyon bilincinin geliştirilmesi, inovasyon kültürünün kurumsal yapılara entegre edilmesi ve inovasyona dayalı ihracatın artışının desteklenmesi hedefiyle yürütülen programa katılmak isteyen firmalar, 30 Nisan'a kadar başvurularını yapabilecek.
Cumhuriyetin ikinci 100 yılına Türkiye'yi en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ile başlayan TİM, inovasyonu ve inovasyonla üretilecek katma değeri merkeze alıyor.
TİM bu çerçevede, hem kamu hem de özel sektör kuruluşlarında inovasyon yönetimi yaklaşımının güçlendirilmesini ve inovasyon bilincinin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.
İnovaLİG Programı ile kurumların inovasyon yetkinliklerinin geliştirilmesi ve inovasyon kültürünün daha geniş bir tabana yayılması amaçlanıyor.
İnovaLİG, dünyada 7 bin 500'den fazla firmanın katılım sağladığı IMP3rove programı metodolojisine dayanıyor.
17 ülkede uygulanan bu metodoloji sayesinde firmalar inovasyon kabiliyetlerini ölçme ve inovasyon yönetimi yetkinliklerini geliştirme fırsatı elde ediyor. İnovaLİG'e katılan firmalar, hem Türkiye hem de Avrupa standartlarında inovasyon karnesine sahip oluyor.
Programın temel mantığı, kurumların inovasyonu tek seferlik bir sonuç değil, yönetilen, ölçülen ve geliştirilen sistematik bir yetkinlik alanı olarak ele almasını teşvik ediyor.
Bu çerçevede İnovaLİG, inovasyon yönetimi altyapısını güçlendiren, süreçlerini kurumsallaştıran ve sistematik inovasyon yetkinliklerini geliştiren şirketleri odağına alıyor.
Program, şirketlerin organizasyon yapılarına ve günlük operasyonlarına inovasyon kültürünü kalıcı biçimde yerleştirmeleri için güçlü bir çerçeve sunuyor.
İnovaLİG'e, "www.inovalig.com" adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Ayrıca 350 avro değerindeki yaklaşık 100 sayfalık inovasyon değerlendirme raporu katılımcılara ücretsiz olarak sunuluyor.
"İnovaLİG ile inovasyonu kurumsal güce dönüştürdük"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İnovaLİG ile inovasyonu kurumsal güce dönüştürdüklerini belirtti.
İnovasyonun ihracatta sürdürülebilir başarının anahtarlarından biri olduğunu ifade eden Gültepe, şunları kaydetti:
"İnovasyon kültürünü tabana yayma hedefiyle yürüttüğümüz ve bu yıl 11'incisini düzenleyeceğimiz İnovaLİG 2026 başvurularını başlattık. İnovaLİG, ödül programının ötesinde, firmalarımızın inovasyon yönetimi yetkinliklerini geliştiren bir dönüşüm platformu. Programa ilginin her yıl arttığını görüyoruz. 2014'te sadece 460 başvuru varken, 2025'te 70 şehirden 2 bin 415 başvuru yapıldı. Bugüne kadar ödül alan 152 firmamız ihracat artışına katkı sağladı. 2025'te İnovaLİG şampiyonu 30 firmamız, toplam 1,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.