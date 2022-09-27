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Ekonomi

TikTok'un sahibi Bytedance, hissedarlarından 3 milyar dolar değerindeki hisseyi geri alacak

Borsaya açık olmayan şirketin hisse başına ödemeyi öngördüğü bedel, itibari piyasa değerinin geçen yıla göre dörtte bir oranında azalarak yaklaşık 300 milyar dolara gerilediğini gösteriyor.

Emre Aytekin   | 27.09.2022
TikTok'un sahibi Bytedance, hissedarlarından 3 milyar dolar değerindeki hisseyi geri alacak

Beijing

Popüler sosyal paylaşım sitesi TikTok'un sahibi, Çinli teknoloji şirketi Btyedance'in hissedarlarından 3 milyar dolar değerinde hisse satın alacağı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, şirketin bugün yapılan hissedarlar toplantısında, hisse başına 177 dolar karşılığı 3 milyar dolarlık varlığın yeniden şirkete geçirilmesine karar verildi.

Borsaya açık olmayan şirketin hisse başına ödemeyi öngördüğü bedel, itibari piyasa değerinin, geçen yıldan bu yana dörtte bir azalarak yaklaşık 300 milyar dolara gerilediğini gösteriyor.

Geçen yıl New York veya Hong Kong Borsası'nda halka arzı planlanan şirketin piyasa değerinin yaklaşık 400 milyar dolar olacağı tahmin ediliyordu.

Halka arz planı, Çin'de hükümetinin internet ve teknoloji şirketleri üzerindeki baskılarının artmasının ardından rafa kaldırılmıştı.

Merkezi hükümetin internet şirketlerine yönelik denetim baskısını ve düzenleyici müdahalelerini 2020 sonundan itibaren artırdığı gözlenmişti.

Alibaba'nın internet ödeme hizmeti Alipay'i ve bağlantılı varlıklarını aynı çatıda toplayan Ant Grup'un Ekim 2020'de Hong Kong ve Şanghay borsalarında yapmayı planladığı ikili halka arz hükümet tarafından durdurulmuştu.

Öte yandan mobil ulaşım şirketi Didi'ye, geçen yıl New York Borsası'ndaki halka arzının ardından siber güvenlik soruşturması açılmıştı. Soruşturmanın ardından New York Borsası'ndan çekilme kararı almış, hisselerini Hong Kong Borsası'na aktarılacağı bildirilmişti.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC) büyük miktarda kullanıcı verisine hükmeden internet şirketlerine, yurt dışında halka arz edilmek için güvenlik soruşturmasından geçme şartı getirmişti.

Alibaba, Meituan, Baidu ve Didi gibi ülkenin büyük internet şirketlerine, tekelcilik soruşturmaların ardından büyük miktarda para cezaları verilmişti.

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