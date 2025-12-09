Dolar
Ekonomi

Tiftik, sözleşmeli üretim kapsamına alındı

Tiftik, sözleşmeli üretim kapsamına dahil edilirken, bu ürünün alım satımında sözleşme süresinin 6 aydan az, 1 yıldan fazla olamayacağı kararlaştırıldı.

Hülya Ömür Uylaş  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Tiftik, sözleşmeli üretim kapsamına alındı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre üretim sözleşmesinin nüsha teslim süresi uzatıldı. Düzenlenen sözleşmenin bir nüshası üreticide, biri alıcıda bırakılmak kaydıyla üçüncüsü imzalanmasını müteakip 30 iş günü içinde üreticinin kayıtlı olduğu Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne teslim edilebilecek.

Tarımsal üretim sözleşmesi hayvansal üretimde çiğ sütte ve tiftikte ürünün tesliminden önce, su ürünleri avcılığında avlanma yasağı uygulanan türlerde avcılık dönemi başlangıcından önce, diğer türlerde ürün tesliminden önce imzalanacak.

Sözleşmeli tohumluk üretiminde üretici tarafından yetiştiricisine verilen materyallerin her hakkı tohum üreticisine ait olacak. Tohumluk materyaller üreticinin bilgisi ve onayı dışında tohum yetiştiricisi tarafından üçüncü kişilere satılamayacak. Tohumluk materyallerin izinsiz üçüncü kişilere satılması durumunda ilgili kanun kapsamında cezai işlem uygulanacak.

Kuruluşuna Bakanlıkça izin verilen, merkez birliği düzeyinde örgütlenmesini tamamlamış ve kendi merkez birliğine üye-ortak olan, hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı örgütler, yetki aldığı üreticisi adına sözleşmeli hayvansal üretime ilişkin iş ve işlemleri yürütebilecek.

Feshedilen sözleşmeler taraflarca 30 iş günü içinde bildirilecek

Sözleşmeli usulde tiftik alım satımında sözleşme süresi 6 aydan az, 1 yıldan fazla olamayacak.

Üretici, yaptığı üretim faaliyetine göre Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine veya balıkçı gemileri için su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip olacak. Sözleşmeye konu ürün, yetiştiricilik belgesine sahip üretim tesisinde yetiştirilecek veya balıkçı gemileri için su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip olan gemiyle avlanacak.

Üretici, Bakanlıktan onaylı yetiştiricilik belgesinde yer alan türlerde ve toplam proje kapasitesi kadar sözleşmeli üretim gerçekleştirebilecek, sözleşmeye konu su ürününün kotaya tabi olması halinde sahibi olduğu balıkçı gemisine tahsis edilen kota miktarı kadar üretim yapabilecek.

Herhangi bir sebep belirtmeksizin, taraflar sözleşmeyi karşılıklı uzlaşıyla feshedebilecek. Feshedilen sözleşmeler taraflarca 30 iş günü içinde Bakanlık il-ilçe müdürlüğüne bildirilecek.

