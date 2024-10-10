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Ekonomi

Ticaret borsalarında ağustosta 33 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında Ağustos 2024'te 33 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Gültekin Yetgin  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Ticaret borsalarında ağustosta 33 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Giresun

Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında ağustosta gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu ayda borsalarda 33 bin 218 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

En fazla işlem, 9 bin 817 tonla Düzce/Bolu'da yapıldı. Bu kentleri 6 bin 645 tonla Sakarya, 5 bin 927 tonla Ordu, 4 bin 213 tonla Giresun izledi.


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