Dolar
33.62
Euro
37.03
Altın
2,447.99
ETH/USDT
2,670.60
BTC/USDT
59,131.00
BIST 100
9,830.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığından Edirne'de fahiş fiyat artışına giden işletmeye 1 milyon lira ceza

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Avrupa'dan gelen gurbetçi vatandaşın Edirne'de bir dinlenme tesisinden aldığı ürünün 3 katına satıldığını sosyal medyadan duyurması üzerine, işletmede gerekli denetimlerin yapıldığını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Ticaret Bakanlığından Edirne'de fahiş fiyat artışına giden işletmeye 1 milyon lira ceza

Ankara

Gürcan, sosyal medya hesabından, söz konusu işletmede yapılan denetimlere ilişkin bilgi verdi.

Avrupa'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşın Edirne'deki bir dinleme tesisinden yaptığı alışverişte, aldığı ürünün 3 katına satıldığını sosyal medya platformundan paylaşımla duyurması üzerine Edirne Ticaret İl Müdürlüğünün söz konusu işletmede gerekli denetimleri yaptığını belirten Gürcan, şunları kaydetti:

"H. Dinlenme Tesisine, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan haksız fiyat artışı denetiminde, işletmeye sim kart satışı nedeniyle 14 ürün hakkında tutanak düzenlenerek 7 günlük savunma süresi verilmiştir. Aynı gün işletmeye ait markette Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan denetimde, 35 ürün hakkında fiyat etiketi aykırılığı nedeniyle tutanak düzenlenmiştir, 77 bin lira idari para cezası uygulanacaktır.

Diğer taraftan, aynı işletme nezdinde Edirne Ticaret İl Müdürlüğünce Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 16 Temmuz 2024'te yapılan haksız fiyat artışı denetimi sonuçlarının incelenmesi neticesinde Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a aykırılık nedeniyle ilgili işletmeye 79 bin 230 lira idari para cezası verilecektir. Ayrıca işletmeye Fahiş Fiyat Kurulunda işlem yapılarak 1 milyon lira ceza kesilecektir."

Gürcan, Bakanlık olarak, fahiş fiyatla mücadele noktasında, fahiş fiyat ve etiket denetimlerini titizlikle sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan'da mayıs sineklerinin toplu "ölüm uçuşu" kar yağışını andırıyor
Türkiye'nin en kuzey noktası İnce Burun'da Perseid meteor yağmuru gözlemlendi
Rumların 50 yıl önce Muratağa-Sandallar ve Atlılar'da şehit ettiği Kıbrıs Türkleri anıldı
İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı
Antalya'da cezaevi firarisi yüzerek adaya geçmeye çalışırken yakalandı

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığından Edirne'de fahiş fiyat artışına giden işletmeye 1 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığından Edirne'de fahiş fiyat artışına giden işletmeye 1 milyon lira ceza

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kanunların bize vermiş olduğu sorumlulukları yerine getirmek üzere cansiparane çalışıyoruz

İçişleri Bakanı Yerlikaya Edirne Valiliğini ziyaret etti

Edirne'de 24 yıllık 34 mirasçılı arazi paylaşımı sorunu arabulucuyla bir ayda çözüldü

Edirne'de 24 yıllık 34 mirasçılı arazi paylaşımı sorunu arabulucuyla bir ayda çözüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet